Критикующую помощь Украине Вагенкнехт выдвинули кандидатом в канцлеры Германии

Партия ССВ выдвинула Сару Вагенкнехт кандидатом в канцлеры Германии

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что этот шаг предпринят для избежания «несправедливых преимуществ», которые могут получить конкуренты из-за «инфляции кандидатов в канцлеры», сообщает РИА «Новости».

Лайе пояснил, что в партии нет иллюзий по поводу реальных шансов на победу. Однако, как он заявил, «шансы кандидатов от партий «Зеленые» и АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас». Выдвижение Вагенкнехт позволит партии участвовать в политических телепередачах и дискуссиях, куда допускаются только кандидаты в канцлеры.

Ранее Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер совместно с 36 немецкими деятелями опубликовали открытое письмо с призывом предотвратить возможную европейскую войну и добиться перемирия на Украине.

Между тем партия «Альтернатива для Германии» выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель.