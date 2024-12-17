У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
Критикующую помощь Украине Вагенкнехт выдвинули кандидатом в канцлеры Германии
Партия ССВ выдвинула Сару Вагенкнехт кандидатом в канцлеры Германии
Партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» выдвинет своего лидера Сару Вагенкнехт кандидатом в канцлеры ФРГ, сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе.
Он отметил, что этот шаг предпринят для избежания «несправедливых преимуществ», которые могут получить конкуренты из-за «инфляции кандидатов в канцлеры», сообщает РИА «Новости».
Лайе пояснил, что в партии нет иллюзий по поводу реальных шансов на победу. Однако, как он заявил, «шансы кандидатов от партий «Зеленые» и АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас». Выдвижение Вагенкнехт позволит партии участвовать в политических телепередачах и дискуссиях, куда допускаются только кандидаты в канцлеры.
Ранее Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер совместно с 36 немецкими деятелями опубликовали открытое письмо с призывом предотвратить возможную европейскую войну и добиться перемирия на Украине.
Между тем партия «Альтернатива для Германии» выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель.