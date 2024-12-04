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В ФРГ призвали предотвратить третью мировую войну
В Германии призвали предотвратить войну в Европе из-за ситуации на Украине
Немецкие политики и общественные деятели предупредили об угрозе новой европейской войны и призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине, обращая внимание на опасность эскалации.
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер совместно с 36 немецкими деятелями опубликовали открытое письмо с призывом предотвратить возможную европейскую войну и добиться перемирия на Украине, передает ТАСС.
Обращение, названное «Без одной минуты двенадцать», адресовано германским политикам и подчеркивает, что текущий момент представляет собой опасный этап конфликта.
Авторы письма призывают Германию избежать катастрофы, указывая, что угроза ядерной войны в Европе не была столь велика со времен окончания Второй мировой войны. В документе подчеркивается ответственность США за эскалацию конфликта на Украине, в частности за разрешение на удары по российской территории, что, по мнению подписавших, увеличивает риски для Европы.
Среди подписавших письмо деятелей: бывший председатель Социал-демократической партии Германии и Левой партии Оскар Лафонтен, экс-еврокомиссар Гюнтер Ферхойген, публицист Габриэле Кроне-Шмальц, экс-глава МВД Отто Шили, а также актер Хенри Хюбхен и предприниматель Вольфганг Групп. Они выражают озабоченность текущей ситуацией и призывают к действиям, которые могут снизить напряженность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к войне, Илон Маск согласился с мнением, что действия НАТО провоцируют третью мировую войну, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны.