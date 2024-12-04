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    4 декабря 2024, 20:02 • Новости дня

    В ФРГ призвали предотвратить третью мировую войну

    В Германии призвали предотвратить войну в Европе из-за ситуации на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкие политики и общественные деятели предупредили об угрозе новой европейской войны и призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине, обращая внимание на опасность эскалации.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер совместно с 36 немецкими деятелями опубликовали открытое письмо с призывом предотвратить возможную европейскую войну и добиться перемирия на Украине, передает ТАСС.

    Обращение, названное «Без одной минуты двенадцать», адресовано германским политикам и подчеркивает, что текущий момент представляет собой опасный этап конфликта.

    Авторы письма призывают Германию избежать катастрофы, указывая, что угроза ядерной войны в Европе не была столь велика со времен окончания Второй мировой войны. В документе подчеркивается ответственность США за эскалацию конфликта на Украине, в частности за разрешение на удары по российской территории, что, по мнению подписавших, увеличивает риски для Европы.

    Среди подписавших письмо деятелей: бывший председатель Социал-демократической партии Германии и Левой партии Оскар Лафонтен, экс-еврокомиссар Гюнтер Ферхойген, публицист Габриэле Кроне-Шмальц, экс-глава МВД Отто Шили, а также актер Хенри Хюбхен и предприниматель Вольфганг Групп. Они выражают озабоченность текущей ситуацией и призывают к действиям, которые могут снизить напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к войне, Илон Маск согласился с мнением, что действия НАТО провоцируют третью мировую войну, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны.

    3 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал содержимое серебристого чемодана Rimowa, с которым прибыл в Киев, уточнив, что в нем находились дорожные принадлежности и белье.

    По словам канцлера, в чемодане находились «по большей части дорожные принадлежности, белье и еще некоторые необходимые вещи», передает ТАСС.

    Шольц прибыл в Киев с серебристым чемоданом марки Rimowa, что вызвало широкий интерес среди пользователей соцсетей и журналистов, которые стали активно обсуждать, что может находиться внутри.

    Из-за комментария Шольца об отправке вооружения на сумму 650 млн евро для Украины появились шутки, предполагавшие, что чемодан может содержать вооружения.

    Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.

    Коментарии (26)
    3 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине немецких журналистов попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок о Китае.

    Немецких журналистов попросили удалиться из зала, где проходили переговоры между министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок и ее китайским коллегой Ван И, передает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, особо отметив, что военное сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

    По имеющейся информации, официальный представитель китайской стороны попросил представителей немецких СМИ покинуть помещение, где проходила встреча, и объявил, что совместных пресс-конференций проведено не будет. Это решение стало неожиданностью для журналистов, которые намеревались задать вопросы и получить комментарии от министров.

    Ранее Бербок заявила, что целью ее визита в Китай является инициирование мирного процесса по Украине. До этого она подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

    Коментарии (26)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

    Коментарии (25)
    2 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках

    Канцлер ФРГ Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

    Шольц приехал в Киев на поезде с серебристым чемоданом в руках
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с серебристым чемоданом в руках, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу; обсуждаются военная и гуманитарная поддержка со стороны Берлина.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет DPA. Это первая поездка Шольца в Киев за последние два с половиной года, передает РИА «Новости».

    Визит оказался неожиданным, отмечает немецкое издание Spiegel.

    В пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку.

    Ситуация вокруг поставок вооружений на Украину остается напряженной. Россия заявляет, что такие действия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что вооруженные поставки становятся законной целью для России. США и НАТО, по его словам, участвуют в конфликте не только через поставки, но и через подготовку украинских военных на территории стран-членов, таких как Британия, Германия и Италия.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    В минувшие выходные в ходе своей первой предвыборной речи Шольц предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

    Коментарии (39)
    2 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, который включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных, сообщил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

    На брифинге Мюллер отметил, что в пакет помощи входят системы ПВО IRIS-T SLS и SLM, танки Leopard-1, а также разведывательные и ударные беспилотники, передает ТАСС.

    «Системы [IRIS-T] SLS и SLM, которые мы включили в долгосрочные списки, и по ним мы ожидаем поставок еще в этом году. Речь далее идет о боевых машинах, в частности о танках Leopard-1, дронах – разведывательных и первой партии ударных», – уточнил он. Также в пакет включена зимняя одежда.

    Кроме того, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут предоставлены Киеву в рамках этого пакета помощи, было объявлено еще в октябре.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг. Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

    Коментарии (23)
    2 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины

    Политолог Скачко: Шольц привез в Киев чемодан, чтобы Зеленский собирал манатки и уезжал с Украины

    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Чемодан Олафа Шольца можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, европейский политик приехал в Киев «не с пустыми руками». Однако вполне возможно, что в чемодане ничего нет, и это послужит намеком Владимиру Зеленскому на то, что поддержка ЕС на исходе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Ситуация, конечно, выглядит крайне карикатурно. Лидеры крупных государств обычно не носят собственные вещи. Как правило, этим «за кадром» занимаются их помощники. Вцепившийся в огромный чемодан Олаф Шольц, стоящий на перроне, судя по всему, является символом, отражающим отношение ЕС к Киеву», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, интерпретировать этот образ можно по-разному. В первую очередь напрашивается мысль о том, что канцлер ФРГ таким образом пытается продемонстрировать, что на встречу с Владимиром Зеленским он приехал не с пустыми руками. Европа сохраняет готовность поддерживать ВСУ, помогать им в рамках конфликта с Россией», – говорит он.

    «Но нельзя забывать и о том, что в последнее время рейтинг Шольца в Германии начал расти. Увеличение популярности многие аналитики объясняют образом миротворца. Он транслирует достаточно рациональную позицию по поводу необходимости урегулирования противоречий Киева и Москвы», – считает собеседник.

    «Учитывая данный факт, сложно представить, что в чемодане он мог привезти, например, деньги для военной поддержки Украины. Это противоречит его репутации сторонника дипломатии, да и перевозить столь крупные суммы в поезде достаточно глупо. В конечном счете никто не может дать гарантий, что где-то рядом не прилетит «Орешник», – иронично заметил эксперт.

    «Превращать миллионы евро в обугленную труху никто не хочет. Поэтому, не исключаю, что чемодан вообще может оказаться пустым. С помощью такого жеста Шольц мог бы намекнуть Зеленскому: Западу больше нечего дать ВСУ, пора закругляться. Деньги и возможности Европы не могут растрачиваться бесконечно», – рассуждает он.

    «Таким образом, это событие могло бы стать символом единения сторонников США. Долгое время в ЕС шли споры о том, нужно ли помогать Украине. Отъявленными диссидентами выглядели, например, Венгрия и Словакия. Теперь же «командный дух» спасен: все понимают, что конфликт нужно заканчивать, и пустой чемодан Шольца будет тому подтверждением», – полагает собеседник.

    «Еще один подтекст, который я бы добавил лично от себя: Зеленскому подарили качественную «переноску» для личных вещей. Его власть ассоциируется с войной. И в мире, где боевые действия прекратятся, такому политику попросту нет места. Вот ему и дают чемодан, чтобы собирал манатки и уезжал», – заключил Скачко.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

    Коментарии (7)
    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

    Коментарии (11)
    4 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину

    Бербок допустила отправку германских миротворцев на Украину

    Берлин задумался об отправке германских солдат-миротворцев на Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия, о чем она заявила на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Бербок заявила, что не исключает отправку германских миротворческих сил на Украину, если будет достигнуто перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

    На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе Бербок отметила, что для обеспечения мира можно было бы использовать германских солдат.

    Она подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить соблюдение перемирия. «Германия будет всеми силами поддерживать любые действия, направленные на достижение мира», – добавила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ предложила отправить зондеркоманды для выполнения полицейских функций на Украине. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия.

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    1 декабря 2024, 21:58 • Новости дня
    Исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Эльмсхорн задержали 17-летнего Эмина Б. по подозрению в подготовке теракта с использованием грузовика в предрождественский период, он присылал предполагаемым сторонникам «Исламского государства) (ИГ, запрещена в РФ) фотографии, на которых он изображен в женской одежде и никабе.

    В немецком городе Эльмсхорн, земля Шлезвиг-Гольштейн, задержан 17-летний Эмин Б., подозреваемый в подготовке крупного теракта. Как передает Bild, подросток планировал совершить наезд на толпу людей на грузовике в предрождественский период. Также он обсуждал возможность изготовления взрывного устройства и нападения на дипломатические объекты.

    Представители немецкой прокуратуры заявили: «Мы предотвратили возможную катастрофу с многочисленными жертвами». Предотвращение стало возможным благодаря информации от американских спецслужб о том, что Эмин Б. участвовал в чатах, связанных с ИГИЛ, и вел переписку о планируемых нападениях.

    В переписке с предполагаемыми кураторами из Ирака и Марокко Эмин Б. обсуждал производство взрывных устройств. Немецкие следователи также подтвердили, что он покупал компоненты для них и брал уроки вождения. Для подтверждения своей преданности ИГИЛ он делал фотографии в женской одежде и никабе.

    Одновременно с этим полиция задержала Белала Р., которого считают соучастником. В ходе обыска у него изъяли горючие вещества, пиротехнику и электронные устройства.

    Ранее ФБР объявило о задержании 28-летнего Анаса Саида, планировавшего теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября» и обвиненного в поддержке ИГ.

    Коментарии (2)
    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

    Коментарии (11)
    3 декабря 2024, 08:36 • Новости дня
    В Германии вынесли приговор убийцам украинских баскетболистов

    Четырех подростков в Германии приговорили за убийство украинских спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Земельный суд в Эссене приговорил четырех подростков к лишению свободы за убийство двух украинских баскетболистов в Оберхаузене в феврале, сроки составляют от 8,5 до 10 лет.

    Земельный суд в Эссене вынес приговор четырем подросткам, обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузене в феврале, сообщает ТАСС. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 8,5 до 10 лет.

    Среди осужденных – двое подростков-сирийцев, один подросток немецко-турецкого происхождения и еще один, имеющий гражданства Германии и Греции. Преступление было совершено, когда им было от 14 до 16 лет.

    Судебный процесс велся в закрытом режиме, так как дело рассматривала палата по делам несовершеннолетних. Один из подсудимых признался, что напал с ножом, другие признались в нанесении ударов. Приговоры пока не вступили в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в городе Хайдельберге был задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста, а позже сообщалось, что второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений.

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    1 декабря 2024, 22:39 • Новости дня
    Бербок заявила о важности сотрудничества с Китаем для Германии

    Бербок подчеркнула значимость сотрудничества с Китаем, несмотря на поддержку России

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

    Накануне визита в КНР глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Германии сотрудничество с Китаем предпочтительнее конфронтации. Она подчеркнула значимость защиты европейских ценностей и интересов, заявив при этом, что нельзя быть наивными в таком взаимодействии, передает ТАСС.

    Вместе с тем Бербок выразила обеспокоенность сотрудничеством Китая с Россией, которое, по ее словам, противоречит европейским интересам. «Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов,» – отметила она.

    Бербок отметила, что в Пекине намерена донести эту позицию до руководства КНР. Глава МИД Германии добавила, что Берлин поддерживает Европейскую комиссию в поиске компромиссов с Китаем для обеспечения справедливой экономической конкуренции.

    Ранее Бербок назвала Россию частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

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    4 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Шольц вновь отказался поставлять Киеву ракеты Taurus

    Шольц заявил, что не поставит Украине Taurus и не разрешит наносить удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    После визита в Киев Шольц выступил с правительственным заявлением в Бундестаге, где подчеркнул: «Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО», передает ТАСС.

    Шольц добавил, что его решения остаются «неизменно правильными» и выразил нежелание разрешать удары опасным оружием, включая крылатые ракеты, вглубь России. Таким образом, он подтвердил отказ от поставок крылатых ракет Taurus Украине.

    Канцлер также призвал «сохранять спокойствие» при принятии решений в отношении поддержки Киева, отметив важность взвешенного подхода, чтобы избежать обострения напряженности в регионе.

    Накануне Шольц прокомментировал содержимое серебристого чемодана Rimowa, с которым прибыл в Киев, уточнив, что в нем находились дорожные принадлежности и белье.

    Напомним, в понедельник Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 14:04 • Новости дня
    Bild: Шольц в Киеве хочет узнать, на что готов Зеленский для завершения конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Киев намерен обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на какие шаги он и Украина готовы пойти для завершения конфликта, пишет Bild.

    По данным источников Bild, канцлер намерен провести конфиденциальный диалог, чтобы выяснить у Зеленского его оценку текущей ситуации и готовность к компромиссам, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что поездка Шольца была запланирована давно и намечена на период между выборами в США и приходом к власти новой администрации американского президента. Визит проходит на фоне обещаний Дональда Трампа начать переговоры о мирном урегулировании конфликта.

    Также издание отмечает, что за 83 дня до выборов в Бундестаг Шольц стремится продемонстрировать свою активную роль в международных переговорах. Канцлер хочет дать понять избирателям, что он ведет переговоры на международной арене и готов защищать интересы Киева.

    Напомним, Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, обсуждаются военная и гуманитарная поддержка. Это его первый визит в украинскую столицу за два с половиной года. Ранее Шольц в своей первой предвыборной речи предупредил о рисках поставок Киеву ракет Taurus, сравнив это с игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии, и предостерег от ультиматумов России.

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    2 декабря 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков опроверг передачу посланий Зеленскому через Шольца

    Песков сообщил, что Путин не передавал посланий Зеленскому через Шольца во время его визита в Киев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не передавал никаких посланий президенту Украины Владимиру Зеленскому через канцлера Германии Олафа Шольца, находящегося с визитом в Киеве, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Также Песков сообщил, что Кремль ничего не ожидает от визита Шольца в Киев. Однако, по его словам, в Москве тщательно отслеживают все новости, связанные с визитом германского канцлера. Он отметил, что Россия наблюдает за всеми контактами и внимательно следит за информацией, поступающей из Киева, сообщает ТАСС.

    Песков также напомнил, что Германия продолжает поддерживать Украину, однако недавний контакт президента России с канцлером Шольцем является положительным моментом. «Диалог, конечно, это всегда позитивное явление», – добавил пресс-секретарь.

    Напомним, Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая военную и гуманитарную поддержку.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок упомянула о важности международных усилий в поддержке Украины на фоне конфликта, включая неанонсированный визит канцлера Шольца.

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