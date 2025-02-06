Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.7 комментариев
Путин отметил важность атомного проекта для экономики и энергетики
Путин указал на роль реализации атомного проекта для развития отечественной экономики и энергетики
Создание в СССР в 1945 году атомной отрасли стало символом научного прогресса, реализация атомного проекта во многом определила эффективное развитие отечественной экономики, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме участникам торжественного совместного заседания, посвященного Дню российской науки и 80-летию атомной отрасли России.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что Россия «по праву гордится блестящей плеядой выдающихся ученых», которые обеспечивали «мощь нашего государства» и его международный авторитет.
Создание в СССР в 1945 году атомной отрасли Путин назвал «большим, значимым событием и настоящим символом научного прогресса». Это событие стало возможным благодаря «командной, высокопрофессиональной работе, верности избранному делу и интересам Родины», отметил он.
«Реализация атомного проекта во многом определила эффективное развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовала достижению стратегического паритета», – заявил президент.
Путин призвал «в полной мере задействовать» уникальный потенциал атомной промышленности для модернизации экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности России.
Он заявил, что необходимо расширять фундаментальные и прикладные научные исследования. Особое внимание, как заявил Путин, нужно обратить на разработку новых установок. В частности, речь идет о «модульных реакторах малой мощности и реакторах на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего».
Также в числе приоритетных задач указаны космические и арктические программы, «другие проекты, направленные на укрепление технологического и индустриального суверенитета России».
В четверг, в преддверии Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля, президент вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. В ходе заседания Совета по науке и образованию он призвал обеспечить мировое превосходство России в наукоемких технологиях.