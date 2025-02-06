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Суд подтвердил арест внучки экс-мэра Самары за двойное убийство
В Самаре суд арестовал внучку экс-мэра города Виктора Тархова по подозрению в двойном убийстве
Самарский райсуд подтвердил арест внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова на два месяца по подозрению в убийстве деда и его супруги, которые исчезли в декабре 2024 года, сообщили в суде.
Самарский районный суд подтвердил арест внучки Виктора Тархова. Ее заключили под стражу на два месяца по подозрению в убийстве ее дедушки, бывшего мэра Самары, и его супруги. Об исчезновении супругов стало известно после обращения в правоохранительные органы в конце декабря 2024 года, передает ТАСС.
Сообщается, что в ходе расследования пока не удалось установить местонахождение Тархова, а также не найдена и супруга бывшего мэра.
По данным областного следственного управления, в рамках уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) рассматриваются различные версии. Следствием проверяется причастность внучки Тархова к преступлению.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области доложить о ходе расследования.
Ранее СМИ сообщали, что бывшего мэра Виктора Тархова и его супругу якобы нашли мертвыми с огнестрельными ранениями.
В правоохранительных органах сообщили, что его внучка арестована по подозрению в убийстве самого Тархова и его жены.