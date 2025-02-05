Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату

Tекст: Валерия Городецкая

Бастрыкин, выступая на заседании расширенной коллегии СК РФ, предложил расширить перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества, передает ТАСС. В частности, он предложил включить в данный перечень такие преступления, как мошенничество и растрата.

«Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату», – заявил Бастрыкин.

В настоящее время конфискация имущества предусмотрена за такие преступления, как убийство, похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями и другие.

Ранее Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.