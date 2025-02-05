Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату
Глава СК Александр Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений, за которые применяется конфискация имущества, добавив туда мошенничество и растрату.
Бастрыкин, выступая на заседании расширенной коллегии СК РФ, предложил расширить перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества, передает ТАСС. В частности, он предложил включить в данный перечень такие преступления, как мошенничество и растрата.
«Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату», – заявил Бастрыкин.
В настоящее время конфискация имущества предусмотрена за такие преступления, как убийство, похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями и другие.
Ранее Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.