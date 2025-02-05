Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Исследование VK Tech выявило предпочтения бизнеса в выборе коммуникационных сервисов
Большинство малых компаний предпочитают SaaS, а крупные и сегмент энтерпрайз выбирают On-premises решения, такие данные показало исследование VK Tech, описывающее ключевые факторы для бизнеса при выборе сервисов.
Выводы исследования опубликованы на сайте VK Tech. Оно показало, что представители микро- и малого бизнеса отдают предпочтение простым SaaS-решениям, которые можно быстро внедрить и легко настроить. Основным критерием выбора для них является простота использования.
Средний бизнес при выборе коммуникационных сервисов опирается на рекомендации коллег и ценит проверенные решения с хорошей репутацией. Для них важно иметь доступ с разных устройств и возможность совместной работы. Также они обращают внимание на стоимость решений и выбирают продукты с серверами в России ради безопасности данных.
Крупный бизнес и сегмент энтерпрайз выбирают On-premises решения, высоко ценя безопасность данных, стабильность и репутацию сервиса. Им необходимы продвинутые функции, такие как интеграция с другими сервисами и управление доступом.
Исследование показало также популярность различных функций: видеоконференции используют 91% микро- и малого бизнеса, в то время как корпоративными мессенджерами и чатами пользуются 100% компаний из сегмента энтерпрайз. Электронную почту и редакторы документов используют большинство сегментов, причем у крупных компаний есть потребность в расширенных функциях.
Директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов отметил, что компания активно совершенствует свои решения, опираясь на обратную связь клиентов, а особое внимание уделяется безопасности и миграции с зарубежных сервисов.