Пленный украинский солдат рассказал о попытке ВСУ ликвидировать его атакой беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский военнослужащий Василий Павлюкович поделился с РИА «Новости» историей о том, как он и его сослуживцы пытались сдаться в плен, но стали мишенью для украинских беспилотников. По его словам, во время эвакуации они несли раненого, когда на них «пикировал беспилотник, судя по всему украинский». Павлюкович заявил, что действия дрона свидетельствовали о попытке их ликвидировать.

Павлюкович также рассказал о принудительной мобилизации. Он подчеркнул, что большинство его сослуживцев были насильно призваны в армию, и лишь один человек в их взводе был добровольцем. Однако даже доброволец демобилизовался после обучения.

Во время боевых действий подразделению Павлюковича поступил приказ на эвакуацию, но из-за обстрела они были вынуждены укрыться в блиндаже. В это время другие военнослужащие покинули свои позиции. Павлюкович отметил, что их рация не была «прошита» и не могла коммуницировать с другими, что затруднило координацию действий.

В результате Павлюкович и его сослуживцы приняли решение сдаться в плен бойцам группировки войск «Север».

Как писала газета ВЗГЛЯД, один из лучших украинских операторов FPV-дронов был ликвидирован в зоне специальной военной операции, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о наказании за попытку бегства в Курской области, а солдат ВСУ призвал новобранцев к мятежу против командования.