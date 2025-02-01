Пленный: Солдат ВСУ, сбежавших из Курской области, отправляли на опасные участки фронта

Tекст: Мария Иванова

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Прокопенко, который был взят в плен, рассказал о жестких мерах, принимаемых командованием к солдатам, пытавшимся сбежать из Курской области, сообщает ТАСС. Прокопенко заявил, что таких военнослужащих отправляют на самые опасные участки фронта.

Прокопенко также отметил, что командиры не информировали подразделение, что их направляют именно в Курскую область. «Сказали, будем на границе стоять. А потом, через два дня, я узнал, что я уже в Курской области», – рассказал он. По его словам, солдаты, пытавшиеся сбежать, были пойманы и подвергались жестокому обращению.

Военнопленный подчеркнул, что в ВСУ распространено физическое насилие со стороны старших офицеров и сержантов. «Били сильно старшие офицеры, сержанты», – добавил он.

Находясь в Куриловке Курской области, Прокопенко с товарищами двое суток занимали позицию, не замечая отступления других подразделений. «Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа», – объяснил он. Солдаты боялись выполнять приказы из-за угрозы со стороны FPV-дронов и возможной агрессии своих же.

В итоге Прокопенко решил сдаться в плен, что спасло ему жизнь. В Минобороны отметили, что его решение было благоразумным, в отличие от его товарищей, которые были уничтожены.

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