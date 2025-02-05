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Жалоба на приговор французу Винатье поступила в Мосгорсуд
В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье
Апелляционная жалоба на приговор французскому гражданину Лорану Винатье, осужденному за уклонение от законодательства об иноагентах, была подана в Московский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
Как передает РИА «Новости», апелляционная жалоба на приговор французскому гражданину Лорану Винатье поступила в Московский городской суд. Винатье был осужден на три года колонии по обвинению в уклонении от исполнения законодательства об иноагентах.
Согласно информации из картотеки дел, судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 24 февраля. Жалоба была подана в суд в понедельник. В ноябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к трем годам заключения в колонии общего режима.
Гособвинитель просила для Винатье три года и три месяца лишения свободы, в то время как адвокаты настаивали на штрафе без лишения свободы. Винатье признал свою вину, и его дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств.
По данным следствия, Винатье в течение нескольких лет уклонялся от обязательств по предоставлению документов для включения в реестр иноагентов. Также сообщалось, что он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, которые могли быть использованы иностранными спецслужбами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве решил рассмотреть дело француза Винатье в особом порядке, в результате чего он получил три года колонии, а Франция потребовала его освободить.