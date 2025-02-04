Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.8 комментариев
FT: Меры Трампа спровоцировали риск кризиса с электричеством в США
FT: Меры Трампа по ограничению возобновляемой энергетики грозят кризисом в США
Действия Дональда Трампа в области возобновляемой энергетики могут привести к росту цен и проблемам с электроснабжением в США, предупреждают руководители отрасли.
Как сообщает Financial Times, меры, принятые президентом США Дональдом Трампом, могут привести страну к энергетическому кризису, передает ТАСС. Ограничения на развитие возобновляемой энергетики, включая мораторий на строительство морских ветряных электростанций и приостановку льгот для проектов в сфере «зеленой» энергетики, могут иметь серьезные последствия для США.
Газета приводит слова руководителей энергетических компаний, которые предупреждают о возможном повышении риска перебоев в электроснабжении и росте цен для потребителей. Кроме того, по мнению экспертов, эти меры могут замедлить развитие технологий искусственного интеллекта.
Ограничения Дональда Трампа на использование возобновляемых источников энергии рискуют вызвать кризис с электричеством в США, поднять цены для потребителей и предоставить Китаю преимущество в мировой гонке по разработке искусственного интеллекта», – говорится в публикации.
Другим важным шагом Дональда Трампа стал выход США из Парижского соглашения по климату, который произошел через несколько часов после его вступления в должность. Кроме того, Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа.
В январе газета ВЗГЛЯД сообщала, что решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы.
Трамп намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК.
Он рассматривал возможность введения чрезвычайного положения в энергетике США для снятия экологических ограничений и увеличения добычи углеводородов.