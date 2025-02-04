Артиллерия армии «Запад» уничтожила пехоту ВСУ и укрепления в Серебрянке

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российская артиллерия активно ведет контрбатарейную борьбу и поражает различные цели, включая танки, самоходные установки и укрепрайоны, передает РИА «Новости».

«Контрбатарейная борьба в основном у нас, танки бывают, самоходки в основном, укрепрайоны бывают. Ну и по дотам можем работать, можем и по пехоте работать. Когда как. Какие цели к нам приходят», – рассказал военный.

На данном участке фронта наблюдается высокая активность украинских дронов, с которыми российские военные борются как стрелковым огнем, так и противодронными средствами РЭБ.

Командир орудия подчеркнул, что дроны часто появляются в зоне боевых действий, в том числе дроны-камикадзе и разведчики.

«Частенько так у нас, в день посменно все время так кружат и FPV (дроны-камикадзе), и «крыло» бывает, и разведчик. Обычно как определяем: если там ребята начинают активно работать по ним, мы уже знаем о них», – объяснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Надия в ЛНР, ранее сообщалось, что ВСУ заминировали зону под Кременной немецкими минами, а также украинские военные обстреляли своих сослуживцев при бегстве из Серебрянки в ДНР.