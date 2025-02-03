Херсонская область запускает региональную программу «Герои Херсонщины» для военнослужащих и ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

На XXII Съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин подчеркнул необходимость местных инициатив, аналогичных проекту «Время героев». Выполняя поручение президента, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о запуске региональной программы «Герои Херсонщины». Она направлена на поддержку военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.

Сальдо отметил нужду в людях, проявивших на фронте смелость и решительность, которые способны применить свои навыки для мирного строительства. «Нам необходимы такие руководители, которые готовы применить свои навыки и опыт для мирного строительства», – подчеркнул губернатор.

Программа открыта для участников и ветеранов СВО из Херсонской области и других регионов, защищавших край. Участники получат обучение и будут трудоустроены на государственную гражданскую или муниципальную службу, а также в местные органы управления и организации.

Сальдо добавил, что планируется расширить программу на семьи участников СВО, подчеркнув важность поддержки героев и их близких. «Херсонская область ценит своих героев и готова создать все условия для их успешной интеграции в мирную жизнь», – заключил губернатор.