С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.5 комментариев
Херсонская область запускает региональную программу «Герои Херсонщины»
Херсонская область запускает региональную программу «Герои Херсонщины» для военнослужащих и ветеранов СВО
Херсонская область запускает программу «Герои Херсонщины», направленную на поддержку военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.
На XXII Съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин подчеркнул необходимость местных инициатив, аналогичных проекту «Время героев». Выполняя поручение президента, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о запуске региональной программы «Герои Херсонщины». Она направлена на поддержку военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.
Сальдо отметил нужду в людях, проявивших на фронте смелость и решительность, которые способны применить свои навыки для мирного строительства. «Нам необходимы такие руководители, которые готовы применить свои навыки и опыт для мирного строительства», – подчеркнул губернатор.
Программа открыта для участников и ветеранов СВО из Херсонской области и других регионов, защищавших край. Участники получат обучение и будут трудоустроены на государственную гражданскую или муниципальную службу, а также в местные органы управления и организации.
Сальдо добавил, что планируется расширить программу на семьи участников СВО, подчеркнув важность поддержки героев и их близких. «Херсонская область ценит своих героев и готова создать все условия для их успешной интеграции в мирную жизнь», – заключил губернатор.