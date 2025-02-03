С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Грузинским бенефициарам USAID предложили митинговать против «русского правительства США»
Один из учредителей движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили в связи со скандалом вокруг USAID предложил его грузинским бенефициарам митинговать против «русского правительства США», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он напомнил, что ранее противники прозрачности иностранного финансирования устраивали акции протеста в Грузии против соответствующего закона, называя его и правительство Грузии «русским».
«А здесь только хотели прозрачности и заполнения деклараций раз в год», – сказал он.
«Настало время вам провести акцию у посольства США в Грузии под лозунгом «Нет» русскому правительству США!», -– обратился Вато Шакаришвили к лидерам различных НПО и грузинским радикальным оппозиционерам.
«Врывайтесь (в посольство США)! Бросайте «коктейли Молотова»! Сжигайте! Называйте Дональда Трампа и Илона Маска «рабами России»!», – призвал он с иронией грузинских радикалов.
По его словам, происходящее также должно отрезвить грузинскую молодежь, проводящую акции за «европейское будущее».
«Поймите наконец, в какой афере вас заставляют участвовать и как используют вас против собственной страны», – заявил сторонник нейтралитета Грузии.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал расследовать деятельность USAID в его стране, а также сделать прозрачными потраченные другими странами Запада финансы на внутриполитические процессы.
Напомним, что глава американского агентства по оценке эффективности правительства (DOGE) и бизнесмен Илон Маск назвал американское агентство по международному сотрудничеству (USAID) клубком червей.
«USAID – это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему оно должно исчезнуть. Оно не подлежит восстановлению», – написал Маск в X.
Также он добавил, что теперь «черви ползут» к своим «ручным политикам», чтобы те спасли их.