Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Он напомнил, что ранее противники прозрачности иностранного финансирования устраивали акции протеста в Грузии против соответствующего закона, называя его и правительство Грузии «русским».

«А здесь только хотели прозрачности и заполнения деклараций раз в год», – сказал он.

«Настало время вам провести акцию у посольства США в Грузии под лозунгом «Нет» русскому правительству США!», -– обратился Вато Шакаришвили к лидерам различных НПО и грузинским радикальным оппозиционерам.

«Врывайтесь (в посольство США)! Бросайте «коктейли Молотова»! Сжигайте! Называйте Дональда Трампа и Илона Маска «рабами России»!», – призвал он с иронией грузинских радикалов.

По его словам, происходящее также должно отрезвить грузинскую молодежь, проводящую акции за «европейское будущее».

«Поймите наконец, в какой афере вас заставляют участвовать и как используют вас против собственной страны», – заявил сторонник нейтралитета Грузии.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал расследовать деятельность USAID в его стране, а также сделать прозрачными потраченные другими странами Запада финансы на внутриполитические процессы.

Напомним, что глава американского агентства по оценке эффективности правительства (DOGE) и бизнесмен Илон Маск назвал американское агентство по международному сотрудничеству (USAID) клубком червей.

«USAID – это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему оно должно исчезнуть. Оно не подлежит восстановлению», – написал Маск в X.

Также он добавил, что теперь «черви ползут» к своим «ручным политикам», чтобы те спасли их.