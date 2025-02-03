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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

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    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

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    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    3 февраля 2025, 12:53 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с делегацией ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не намерен проводить встреч с делегацией руководства ХАМАС в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, встреча не планируется», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Напомним, делегация ХАМАС во главе с зампредседателя политбюро движения Мусой Абу Марзуком намерена обсудить с Россией проблемы гуманитарного кризиса в секторе Газа.

    2 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп, обладая настойчивостью и характером, быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты признают его лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

    Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

    По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

    Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    1 февраля 2025, 10:56 • Новости дня
    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле

    МИД России выразил разочарование запретом деятельности БАПОР в Израиле

    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД выразил глубокое разочарование в связи с решением Израиля запретить деятельность БАПОР, что может привести к гуманитарным последствиям для палестинцев.

    В результате военной операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан было убито 273 сотрудника БАПОР, что стало крупнейшей потерей для ООН за всю ее историю, отмечается на сайте МИД.

    В российском МИД убеждены, что миссия БАПОР должна продолжаться до достижения окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Это урегулирование должно предусматривать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По мнению Москвы, такое решение обеспечит мирное сосуществование Палестины и Израиля.

    МИД подчеркнул значимость долгосрочной работы БАПОР, которая на протяжении десятилетий служила опорой для мирных палестинцев на оккупированных территориях и в соседних странах, а также обеспечивала право беженцев на возвращение.

    Ранее Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с агентством БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС, и потребовал от организации закрыть офисы агентства в Иерусалиме до 30 января.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение европейских властей не приглашать РФ на мероприятия, посвященные освобождению Освенцима.

    «А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», – уточнил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    «Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что «приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков», очень странно, «но таковы реалии сегодняшнего дня».

    Президент напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности. Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который «рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавшим своими руками евреев, виновникам в трагедии Холокоста».

    Глава государства сообщил, что польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству. Бандера виновен в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, сообщил Путин.

    По его мнению, сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности.

    Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом. В пятницу в МИД России сообщили, что еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского, у которого есть «ручные нацисты», на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

    27 января Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

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    3 февраля 2025, 06:18 • Новости дня
    Стало известно о строительстве Израилем военных баз в Сирии

    Washington Post сообщила о строительстве Израилем новых военных баз в Сирии

    Стало известно о строительстве Израилем военных баз в Сирии
    @ David Cohen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные, несмотря на заявления о временном присутствии, продолжают возводить военные базы в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии, пишет Washington Post.

    Израильская армия заняла ряд сирийских деревень. Хотя изначально заявлялось, что присутствие временное, началось строительство военных баз, что вызывает озабоченность у местных жителей, пишет Washington Post.

    Спутниковые снимки показывают постройки и технику на израильской базе, связанной новыми грунтовыми дорогами с территорией на Голанских высотах. Южнее есть еще одна база «с почти идентичными конструкциями». Далее на юг «виден участок расчищенной земли, который, по словам экспертов, является началом третьей базы».

    На недавно занятых территориях израильские солдаты создали блокпосты, закрыли дороги и проводили рейды в домах. «Никто не знает, что они делают. Никто не решается спрашивать», – рассказала местная жительница.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра. В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

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    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    1 февраля 2025, 22:07 • Новости дня
    Названа цель визита Нетаньяху к Трампу в Белый дом

    Власти Израиля сообщили о планах Нетаньяху обсудить с Трампом сделку по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер -министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить детали сделки по освобождению заложников в Газе, сообщил советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в США 2 февраля, чтобы провести переговоры с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Цель визита станет обсуждение следующих этапов сделки по освобождению заложников в Газе.

    Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман подтвердил, что Нетаньяху и Трамп обсудят ряд важных тем, включая ситуацию в секторе Газа и проблему заложников.

    Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что данная встреча станет исторической, так как израильский премьер будет первым иностранным лидером, приглашенным в Белый дом после инаугурации Трампа на второй срок.

    Помимо вопроса о Газе, лидеры планируют обсудить противостояние иранской оси зла и другие ключевые вопросы международной политики.

    Ранее Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом до его инаугурации вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

    Также Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки бомб.

    Между тем, в МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля.

    В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    31 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин разрешил сделку по покупке ООО «Голдман Сакс Банк»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал разрешение на приобретение компанией «Балчуг капитал» всех долей ООО «Голдман Сакс Банк», ранее принадлежавших Goldman Sachs Group, Inc.

    Путин официально разрешил сделку, в рамках которой закрытое акционерное общество «Балчуг капитал» приобретает 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк», передает ТАСС.

    Согласно опубликованному распоряжению, сделка предполагает переход всех долей, принадлежащих Goldman Sachs Group, Inc, в собственность российской компании.

    В августе прошлого года Банк России аннулировал лицензию «Голдман Сакс Банка» на брокерскую деятельность.

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    3 февраля 2025, 01:40 • Новости дня
    ХАМАС решило попросить Россию о помощи сектору Газа

    Делегация ХАМАС собралась попросить в Москве помощь для смягчения гуманитарного кризиса в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Делегация ХАМАС во главе с зампредседателя политбюро движения Мусой Абу Марзуком намерена обсудить с Россией проблемы гуманитарного кризиса в секторе Газа в ходе визита в Москву, сообщил источник в руководстве ХАМАС.

    Делегация планирует обратиться к российской стороне с просьбой о содействии в снижении последствий гуманитарного кризиса в секторе Газа. Визит в Москву запланирован на 3 февраля.

    По словам источника ТАСС, во время визита также планируется проинформировать российскую сторону о последних событиях, связанных с прекращением огня в регионе, и реализации соответствующего соглашения. Источник добавил, что делегация представит «свою оценку этого соглашения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Палестины сообщили о гибели в Газе за время конфликта более 61 тыс. человек. В МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля. В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

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    2 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Белоруссия подтвердила намерение Лукашенко посетить Россию

    Администрация главы Белоруссии подтвердила планы Лукашенко совершить первый после переизбрания зарубежный визит в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переизбрания планирует совершить первый зарубежный визит в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

    В день выборов Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что планирует посетить Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Крутой отметил в связи с этим, что «первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России». «Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», – добавил он.

    Он также отметил, что рассматривается возможность посещения позднее и других стран-друзей, по приглашениям которых сейчас идет анализ в министерстве иностранных дел Белоруссии.

    Глава администрации подчеркнул, что в 2025 году международная повестка президента Белоруссии будет насыщенной. «Многих лидеров зарубежных стран мы ждем и в Белоруссии», – добавил он.

    Кроме того, Крутой сообщил о начале подготовки ко Всебелорусскому народному собранию и традиционному обращению Лукашенко к парламенту и народу, где будут обозначены контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Лукашенко победил на выборах президента, набрав более 86% голосов. Лукашенко заявил об успешном и спокойном проведении президентских выборов. Путин поздравил Лукашенко с победой, отметив его высокий политический авторитет.

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    1 февраля 2025, 15:00 • Новости дня
    Раненые дети и подростки из Газы прибыли на КПП «Рафах»

    Машины скорой помощи доставили детей из Газы на КПП «Рафах» на границе с Египтом

    Tекст: Вера Басилая

    На КПП «Рафах» прибыли машины скорой помощи из Газы с ранеными детьми и подростками, которых доставят в египетские больницы для лечения, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Телеканал сообщил, что на КПП «Рафах» на границе Египта прибыли первые машины скорой помощи из сектора Газа, в них находятся раненые дети и подростки. Сообщается, что транспортировка осуществляется в рамках гуманитарной помощи, и египетские медики уже ожидают пострадавших на месте, передает ТАСС.

    Сотрудники здравоохранения Египта примут детей и подростков и доставят их в ближайшие медицинские учреждения в городах Шейх-Зувейд и Эль-Ариш. Это позволит обеспечить необходимую медицинскую помощь раненым в кратчайшие сроки.

    Ожидается, что в течение дня в Египет прибудут не менее 50 раненых и больных палестинцев. В основном это несовершеннолетние, которых сопровождают члены их семей.

    В МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля.

    В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

    Израильское армейское радио сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    Ранее семеро заложников, включая двух израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным.

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    31 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин обсудил борьбу с терроризмом на совещании с Совбезом

    Путин провел видеоконференцию с Совбезом РФ по вопросам борьбы с терроризмом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На совещании с заседанием Совета безопасности России Владимир Путин обсудил меры по усилению борьбы с терроризмом, заслушав доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

    Путин подчеркнул важность данного направления работы и заявил: «Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. Докладчик – Бортников Александр Васильевич, директор федеральной службы безопасности», сообщает ТАСС.

    Совещание, состоявшееся в режиме видеоконференции, собрало постоянных членов Совбеза.

    На предыдущем совещании с Совбезом Путин Совбезом поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и обсудил с СБ актуальные вопросы мировой политики.

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    1 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

    Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил с интронизацией в Кремле

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом в Кремле и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в развитие России.

    Глава государства встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в патриарших палатах Кремля, указано на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил патриарха с шестнадцатой годовщиной его интронизации и выразил благодарность за все, что он делает для России.

    Во время встречи Путин преподнес патриарху букет белых роз, подчеркивая символичность события и значимость вклада Кирилла в развитие Русской православной церкви и укрепление моральных устоев в обществе.

    Глава государства регулярно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в особо значимые даты его служения. Это включает в себя как годовщины интронизации, так и день тезоименитства, который отмечается 24 мая.

    Годом ранее Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение было приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви.

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