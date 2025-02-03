На Камчатке застрелен директор гостиничного комплекса

Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком

Tекст: Дарья Григоренко

«Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.