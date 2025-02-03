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На Камчатке застрелен директор гостиничного комплекса
Гендиректор гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском застрелен в собственном кабинете
Соучредитель гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском застрелил гендиректора из охотничьего оружия из-за конфликта по финансовым вопросам, преступник сам сообщил об убийстве в полицию, сообщило управление СК по региону.
Преступление произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Карла Маркса. Соучредитель гостиничного комплекса убил гендиректора выстрелом в голову из охотничьего оружия, передает ТАСС.
Убийца, 67-летний мужчина, сам сообщил о содеянном правоохранительным органам. По данным следствия, конфликт между мужчинами возник из-за разногласий по организации и финансовой деятельности комплекса.
Следственный комитет России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
В Калужской области ранее произошла трагедия, когда подозреваемый в незаконной рубке деревьев застрелил троих лесничих, после чего взял заложников и покончил с собой.