Шахматист Ниманн ответил на критику за участие в российском турнире

Американский шахматист Ханс Ниманн ответил на критику за участие в турнире «Аэрофлот Опен» в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ниманн подвергся критике за участие в турнире «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве с 28 февраля по 7 марта, передает РИА «Новости». Турнир является частью серии рейтинговых турниров Международной шахматной федерации (FIDE) Circuit на 2025 год. В ответ на критику Ниманн заявил, что шахматы веками объединяли людей и он намерен следовать этому принципу.

«Фишер играл везде, где ему бросали вызов, и я буду делать то же самое, потому что шахматы в своей сути – это стремление к величию. Я поеду куда угодно, где будут мои болельщики, чтобы играть на самом высоком уровне ради любви к шахматам», – написал Ниманн в соцсетях.

Американский гроссмейстер также ответил на комментарий представителя сайта chess.com Михаэля Дьюка, который утверждал, что Ниманн играет в России за деньги, как это делал норвежец Магнус Карлсен в Саудовской Аравии. Ниманн заявляет, что оплатил все расходы на поездку самостоятельно и планирует передать призовые деньги на благотворительность. Он также выразил недовольство тем, что Дьюк не упомянул о финансировании его работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что американец Ханс Ниманн, которому он дважды проигрывал, жульничал. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал частью киберспортивного клуба Aurora, чтобы участвовать в турнире Chessable Masters, который входит в программу Esports World Cup.