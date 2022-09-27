Чемпион мира по шахматам Карлсен обвинил американца Ниманна в жульничестве

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что американец Ханс Ниманн, которому он дважды проигрывал, жульничал.

В сентябре шахматисты встретились в американском Сент-Луисе на этапе Grand Chess Tour. Карлсен снялся с соревнований после поражения от Ниманна. Норвежское издание VG утверждало, что Карлсен заподозрил 19-летнего американца в жульничестве. 19 сентября они снова встретились на онлайн-турнире Champions Chess Tour. Карлсен сдался после двух ходов партии, передает РИА «Новости».

Карлсен заявил, что «разочарован», он «хочет продолжать играть в шахматы на самом высоком уровне на лучших турнирах». По его словам, «жульничество в шахматах – это угроза». Он призвал «организаторов и всех тех, кто заботится о неприкосновенности» игры «серьезно подумать об усилении мер безопасности и методов обнаружения жульничества».

Как заявил Карлсен, Ниманна пригласили на Кубок Синкфилда 2022 года «в последнюю минуту». Тогда Карлсен подумывал отказаться от участия, но «решил играть». По его мнению, «Ниманн обманывал больше, чем он публично признал», а прогресс американца «был необычным».

«По ходу нашей игры на Кубке Синкфилда у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения», – заявил Карлсен.

«До сих пор я мог говорить только своими действиями, и они ясно заявляли, что я не желаю играть с Ниманном. Надеюсь, что правда по этому поводу станет известна, какой бы она ни была», – подчеркнул он.

Ниманн уже признавался, что жульничал на двух онлайн-турнирах, когда ему было 12 и 16 лет, но заверил, что не жульничал в партии против Карлсена.

Напомним, Карлсен рассказал в конце августа, что страх поражения и отсутствие удовольствия от матча за звание чемпиона мира стали причиной его отказа от борьбы за мировую шахматную корону. В июле Карлсен заявил, что не сыграет в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.