Регулятор США отказался признавать мемкоины ценными бумагами

Комиссия США не признала мемкоины ценными бумагами из-за ограниченной функциональности

Tекст: Мария Иванова

Комиссия заявила, что большинство мемкоинов не считаются ценными бумагами, сообщает ТАСС. Причина заключается в том, что мемкоины покупаются в целях развлечения, культурного взаимодействия или социальных контактов и имеют ограниченную функциональность. Их стоимость определяется рыночным спросом и спекуляцией, что делает их похожими на коллекционные предметы.

В заявлении комиссии отмечается: «С точки зрения отдела, транзакции с типами мемкоинов, описанными в этом заявлении, не связаны с предложением и продажей ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах». Мемкоины, по мнению регулятора, не дают прав на доходы или активы, что исключает их из категории ценных бумаг.

Президент США ранее объявил о запуске криптовалюты $TRUMP, объем торгов которой за сутки превысил 11 млрд долларов. Позже о выпуске своего мемкоина $MELANIA заявила и его жена Мелания. Bloomberg выразил мнение, что эти запуски могут нанести репутационный ущерб криптоиндустрии. Мемкоины, такие как politifi, создаются для поддержки политиков и зависят от их популярности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск президентом США мемкоина $TRUMP может обернуться политическим ущербом из-за возможных коррупционных обвинений, связанных с влиянием бизнесменов и чиновников, отмечала The Wall Street Journal. Запуск мемкоинов Дональда Трампа и его жены Мелании, капитализация которых уже превысила 10,5 млрд долларов, вызвал критику в криптоиндустрии, так как подрывает ожидания серьезного подхода к цифровым активам в США.

В январе криптовалюта Donald Trump OFFICIAL TRUMP за сутки увеличила стоимость в четыре раза, достигнув максимума в 34,5 доллара, а общий оборот торгов составил более 10,5 млрд долларов.