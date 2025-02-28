Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.64 комментария
Российский БПЛА уничтожил позицию ВСУ у Орехова
БПЛА 42-й дивизии ВС России уничтожил позицию ВСУ в районе Орехова
Подразделение БПЛА 42-й дивизии ВС России успешно обнаружило и уничтожило замаскированную позицию украинских боевиков у города Орехов.
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 42-й дивизии группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России уничтожил укрепленную позицию Вооруженных сил Украины в районе города Орехов в Запорожской области, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил начальник расчета с позывным «Мартын».
«Не даем им головы поднять. Выявляем, уничтожаем. В этот раз наш разведывательный БПЛА обнаружил замаскированную позицию противника в районе Орехова. Отработали четко, можно сказать, зашли в дверь. Позиция уничтожена,» – заявил «Мартын».
Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» были награждены медалями за свою службу в преддверии 23 февраля. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Запорожской и Херсонской областей. ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне.