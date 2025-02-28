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    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    62 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    28 февраля 2025, 01:44 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Николаеве

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском Николаеве, где объявлена воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают СМИ.

    Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области Украины звучит воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Тревога также объявлялась в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и окрестностях прогремело десять сильных взрывов. Взрывы также прогремели в Сумах.

    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    27 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году, сообщил советник министра культуры страны Дмитрий Золотухин. В связи с этим представителям этих профессий запрещается выезд из страны.

    В ответ на это, Нацполиция возбудила уголовные дела по каждому из случаев, в которых чиновники Минкульта, подписавшие разрешения о выезде, становятся фигурантами, сообщили украинские СМИ.

    В результате данной ситуации, с 3 марта вступает в силу запрет на выезд для указанных категорий мужчин.

    Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    До этого украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк после участия в турнире в Венеции также не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки.

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    27 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Депутаты Рады потребовали от Шмыгаля разъяснений по сделке с США

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты в Раде призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля объяснить детали соглашения с США о редкоземельных металлах, ожидаемого к подписанию в пятницу, заявила украинский парламентарий Ирина Фриз.

    По ее словам, украинские депутаты требуют от премьер-министра Шмыгаля предоставить разъяснения о соглашении с США, передает РИА «Новости».

    Это соглашение касается редкоземельных металлов, и парламентарии подчеркивают, что документ должен быть ратифицирован Радой. Фриз отметила, что депутаты уже два дня подряд требуют, чтобы правительство, включая Шмыгаля, провело закрытое заседание.

    На этом заседании депутаты смогут ознакомиться с содержанием соглашения, которое, как планируется, будет подписано в США в пятницу. Фриз подчеркнула, что ратификация соглашения через парламент является обязательной процедурой по законодательству Украины, поскольку оно международное.

    Она также выразила недовольство тем, что Рада была фактически исключена из процесса работы над документом, указав, что если бы депутаты были вовлечены в обсуждение, то Зеленский и правительство могли бы получить больше пользы.

    Кроме того, она указала, что опубликованная версия соглашения на данный момент является лишь декларацией, а важные детали скрыты в приложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

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    27 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Посол Украины сообщил о достижении пределов мобилизации в стране

    Посол Украины в Варшаве Боднар сообщил о планах набора добровольцев в ВСУ за деньги из-за достижения пределов мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    Боднар отметил, что большинство граждан, которые могли быть мобилизованы, уже призваны на службу. Он заявил: «Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации». Как пояснил посол, для дальнейшей мобилизации нет необходимого «количества людей».

    Также дипломат подчеркнул, что украинские власти рассматривают возможность применения финансовых мер для привлечения молодежи до 25 лет в ряды ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.


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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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    27 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Никольский, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи. были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Богдановки, Бондаревки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Белополья, Журавки, Кровного, Мирополья, Новой Сечи, Новенького и Юнаковки Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе американская САУ «Паладин», миномет, две пусковые установки ЗРК «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция ЗРК «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 бронемашины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области.

    Кроме того на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. А в минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    27 февраля 2025, 14:36 • Новости дня
    Замгендиректора ФК «Карпаты» не вернулся на Украину из-за границы

    Замгендиректора «Карпат» Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, передает РИА «Новости». Все остальные члены клуба, включая тренеров, футболистов и персонал, вернулись на Украину.

    Авдышу 25 лет, и он начал работать в качестве заместителя гендиректора в октябре 2024 года. До этого он занимался спортивным консалтингом в клубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 300 украинских спортсменов не вернулись на Украину из-за мобилизации, глава украинского футбола на матче с Португалией получил удар в лицо в VIP-ложе, а ранее сбежавшие футболисты донецкого «Шахтера» вернулись в клуб.

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    27 февраля 2025, 12:06 • Новости дня
    Главком ВСУ заявил о перегруппировке на новопавловском направлении

    Главком ВСУ заявил об укреплении обороны на новопавловском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины провели перегруппировку на новопавловском направлении в ДНР, чтобы улучшить взаимодействие воинских частей и подразделений, на фоне сложной оперативно-стратегической обстановки и нехватки личного состава, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Вооруженные силы Украины провели перегруппировку войск на новопавловском направлении, сообщает ТАСС.

    Сырский отметил, что целью этих действий является улучшение взаимодействия воинских частей и подразделений в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на форуме «Украина. Год 2025» заявил о сложной ситуации с обеспечением украинских войск вооружением и техникой. Сырский также подчеркнул готовность Британии продлить военную поддержку Киева. При этом пасынок Сырского изъявил желание получить гражданство России.

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    27 февраля 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине произойдет «либо относительно быстро, либо не случится вообще», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как отметил президент США, «следующий шаг, который мы делаем – навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», которое, по мнению Вашингтона, «может произойти быстро».

    Президент США заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину, по его мнению, она не понадобится: «Я не считаю, что у будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

    «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться», – сказал он.

    Напомним, он выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Как заявил глава американского государства, если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    27 февраля 2025, 12:56 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты семь американских управляемых авиабомб JDAM и 104 беспилотных летательных аппарата.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 беспилотников, 597 ЗРК, 21 756 танков и других бронемашин, 1522 боевые машины РСЗО, 22 060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 139 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ. За день до этого ВС России также поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины.

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    27 февраля 2025, 21:12 • Новости дня
    Белый дом спрогнозировал прибыль от сделки с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам может принести США около 20 млрд долларов прибыли, которые планируется направить на погашение дефицита бюджета и снижение налогов.

    Как сообщает телеканал NewsNation, Белый дом выразил уверенность в значительных финансовых выгодах от сделки с Украиной, передает РИА «Новости». Директор национального экономического совета Кевин Хассетт оценил потенциальную прибыль в 20 млрд долларов. Эти средства могут быть направлены на погашение дефицита американского бюджета и уменьшение налогового бремени для граждан.

    Хассетт подчеркнул, что это предварительная оценка, а реальная стоимость сделки может оказаться выше.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также указал, что в документе не говорится, что Украина является должником США, и предусмотрен пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

    Издание The Economist писало, что Зеленский не подпишет новое соглашение без включения расширенных гарантий безопасности для Украины.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    27 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Подполье: В Чернигове взрыв у военной части ВСУ поразил группу наемников

    В Чернигове взрыв у военной части ВСУ, предположительно, поразил группу наемников

    Tекст: Мария Иванова

    Взрыв произошел в районе военной части Вооруженных сил Украины в Чернигове, где, по слухам, были поражены наемники, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Взрыв прогремел в Чернигове в районе военной части ВСУ, по данным, предоставленным пророссийским николаевским подпольем, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «Чернигов – взрыв в направлении военной части. По слухам, среди пораженных были наемники». Данная информация пока не подтверждена официальными источниками.

    Тем временем в Черкасской области удары поразили склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ. А в Харьковской области удар нанесен по объекту ПВО ВСУ.

    В Полтаве удары поразили военное производство и гостиницу, где находились военные.

    Ранее в четверг был нанесен удар по тренировочному лагерю запрещенной в России нацистской организации в Киевской области. А в результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, готовившаяся отправиться в Курскую область для поддержки окруженных украинских военных.

    В Черкассах в начале февраля под удары попали иностранные наемники ВСУ, включая граждан Франции и Прибалтики.

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    27 февраля 2025, 03:48 • Новости дня
    Суд отказал актеру Анатолию Белому в снятии статуса иноагента

    Tекст: Антон Антонов

    Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал актеру Анатолию Белому (Вайсману), признанному иноагентом, в жалобе на решение о соответствующем статусе, сообщают информационные агентства.

    Жалоба была оставлена «без удовлетворения». В рамках заседания были изучены публикации актера в соцсетях, а также его интервью зарубежным СМИ, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Суд установил, что актер осуществлял политическую деятельность, выступая против специальной военной операции. Представитель актера пытался оспорить законность решения, ссылаясь на неполучение распоряжения Минюста, однако суд не признал доводы убедительными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белого включили в список иноагентов в 2023 году. Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в исключении из соответствующего реестра, а Московский городской суд утвердил это решение. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Волкодав», «О чем еще говорят мужчины», «Универ. 10 лет спустя» и «Колл-центр».

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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