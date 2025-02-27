Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.46 комментариев
Депардье пригрозили исключением за долги из Союза кинематографистов РФ
Депардье пригрозили исключением из Союза кинематографистов России за неуплату взносов
Французскому актеру с российским гражданством Жерару Депардье грозит исключение из Союза кинематографистов России из-за задолженности по взносам в размере 9,5 тыс. рублей.
Представитель Депардье Арно Фрилле объяснил, что актер не состоит ни в одном профсоюзе даже во Франции. Он стал членом Союза кинематографистов по просьбе режиссера Клима Лаврентьева исключительно из уважения, сообщает «Абзац».
Фрилле пояснил, что это было сделано для престижа союза, а не в интересах Депардье, поскольку актеру это не было нужно. Однако спустя несколько лет режиссер Лаврентьев обратился с просьбой оплатить взносы за все прошедшие годы. Фрилле назвал ситуацию нелепой и позорной, добавив, что она даже стала достоянием прессы.
Жерар Депардье стал гражданином России в 2013 году.
Ранее во Франции в отношении Депардье начали расследование по делу о налоговом мошенничестве.