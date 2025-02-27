Депардье пригрозили исключением за долги из Союза кинематографистов РФ

Депардье пригрозили исключением из Союза кинематографистов России за неуплату взносов

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Депардье Арно Фрилле объяснил, что актер не состоит ни в одном профсоюзе даже во Франции. Он стал членом Союза кинематографистов по просьбе режиссера Клима Лаврентьева исключительно из уважения, сообщает «Абзац».

Фрилле пояснил, что это было сделано для престижа союза, а не в интересах Депардье, поскольку актеру это не было нужно. Однако спустя несколько лет режиссер Лаврентьев обратился с просьбой оплатить взносы за все прошедшие годы. Фрилле назвал ситуацию нелепой и позорной, добавив, что она даже стала достоянием прессы.

Жерар Депардье стал гражданином России в 2013 году.

Ранее во Франции в отношении Депардье начали расследование по делу о налоговом мошенничестве.