Участница шоу «Голос» стала жертвой нападения в Петербурге

Участница шоу «Голос» Бучковская стала жертвой нападения в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил ей нос и бил кулаками по голове. «Я закрывала лицо руками, поэтому все руки в синяках», – рассказала Бучковская, передает РИА «Новости».

На крики Бучковской сбежались люди с первого и третьего этажей, которые помогли скрутить нападавшего. Затем на место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция. Исполнительницу доставили в травмпункт с синяками, гематомами на голове и ссадинами на носу и под глазом. «Мне повезло, ничего серьезного», – отметила она.

Бучковская также сообщила, что уже подала заявление в полицию, так как опасается, что напавший может представлять угрозу и для других жителей города.

В прошлом году в Петербурге арестовали избившего до смерти певицу группы Una Анастасию Котову.