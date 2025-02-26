Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Участница шоу «Голос» стала жертвой нападения в Петербурге
Участница шоу «Голос» Бучковская стала жертвой нападения в Петербурге
Участница шоу «Голос» Анастасия Бучковская стала жертвой нападения пьяного мужчины у своей вокальной студии на канале Грибоедова в Петербурге.
По ее словам, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил ей нос и бил кулаками по голове. «Я закрывала лицо руками, поэтому все руки в синяках», – рассказала Бучковская, передает РИА «Новости».
На крики Бучковской сбежались люди с первого и третьего этажей, которые помогли скрутить нападавшего. Затем на место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция. Исполнительницу доставили в травмпункт с синяками, гематомами на голове и ссадинами на носу и под глазом. «Мне повезло, ничего серьезного», – отметила она.
Бучковская также сообщила, что уже подала заявление в полицию, так как опасается, что напавший может представлять угрозу и для других жителей города.
В прошлом году в Петербурге арестовали избившего до смерти певицу группы Una Анастасию Котову.