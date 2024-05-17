В Петербурге арестовали избившего до смерти певицу группы Una мужчину

Tекст: Дарья Григоренко

Следствие полагает, что вечером 15 мая Табачук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Котовой не менее 15 ударов ногой по голове и туловищу в квартире дома по Тверской улице в Колпине. От полученных травм 37-летняя певица скончалась, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Табачука, который обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Отмечается, что срок меры – 15 июля.

В пресс-службе судов добавили, что Табачук был задержан в тот же день и полностью признал свою вину.

Напомним, в пятницу солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Петербурге, в ее гибели подозревают ее друга, который, предположительно, избил ее до смерти.