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В Петербурге арестовали избившего до смерти певицу группы Una
В Петербурге арестовали избившего до смерти певицу группы Una мужчину
31-летний житель Санкт-Петербурга Артем Табачук арестован на два месяца по обвинению в убийстве своей сожительницы, солистки группы Una Анастасии Котовой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Следствие полагает, что вечером 15 мая Табачук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Котовой не менее 15 ударов ногой по голове и туловищу в квартире дома по Тверской улице в Колпине. От полученных травм 37-летняя певица скончалась, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Табачука, который обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Отмечается, что срок меры – 15 июля.
В пресс-службе судов добавили, что Табачук был задержан в тот же день и полностью признал свою вину.
Напомним, в пятницу солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Петербурге, в ее гибели подозревают ее друга, который, предположительно, избил ее до смерти.