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В Индонезии на встречу Шойгу прибыл почетный караул
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу поучаствовал на торжественной церемонии развода почетного караула в индонезийском министерстве обороны.
Шойгу прибыл в ходе рабочего визита в Индонезию в минобороны страны, там у него состоялась встреча с главой ведомства Шафри Шамсуддином, на ней присутствовал почетный караул, передает РИА «Новости».
В церемонии участвовали силы сухопутных войск, ВМС и ВВС Индонезии. Делегацию СБ России приветствовали студенты и студентки индонезийской военной академии.
На церемонии прозвучали гимны России и Индонезии.
Шойгу и Шамсуддин почтили память первого президента и отца-основателя Индонезии Сукарно.
Ранее пресс-служба аппарата Совбеза России сообщала, что Шойгу отправился с визитом в Индонезию и Малайзию. У него планируются переговоры по двусторонним отношениям, в том числе по вопросам безопасности и обороны.