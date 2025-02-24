Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Муфтий Таджуддин передал Путину приветствие от короля Бахрейна
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин на встрече с президентом Владимиром Путиным передал приветствие от короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы.
Таджуддин отметил, что он и делегация ЦДУМ были на приеме у короля, а также участвовали в конференции, собравшей представителей исламского мира, передает ТАСС.
Муфтий рассказал, что на высоком форуме поддержал предложение министра по делам вакуфов Судана о том, чтобы Совет мудрецов мусульман стал высшим органом, издающим современные фетвы для всех мусульман мира.
Это предложение включено в декларацию Манамы, которая была принята на конференции. Также обсуждалась идея о назначении председателя этого органа Верховным муфтием планеты, что получило широкую поддержку участников конференции.
Сообщалось, что Путин в ходе встречи с верховным муфтием поблагодарил его за укрепление единства конфессий, а Таджуддин подарил президенту щит и меч.