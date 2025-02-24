Лавров призвал США назначить спецпредставителя по Украине

Лавров сообщил о необходимости выбора США спецпредставителя для диалога с Россией по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

США должны назначить специального представителя для ведения диалога с Россией по вопросам, касающимся Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

Министр отметил, что в ходе переговоров с Соединенными Штатами в Эр-Рияде стороны достигли договоренности о восстановлении каналов общения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить важные международные вопросы. Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Кремль спросили о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.