Чиновники НАТО призвали наращивать производство дешевых беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Конфликт на Украине значительно изменил представления о ведении боевых действий, о чем пишет РБК. Военные эксперты и чиновники стран НАТО отметили необходимость разработки и производства большого количества дешевого, одноразового оружия, такого как беспилотные системы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что осознание важности автономного оружия стало одним из ключевых уроков этого конфликта.

Йонсон советует союзникам инвестировать в технологии беспилотников и средства борьбы с ними, так как это важный аспект современной войны. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен согласен с этим мнением, добавив, что Украина показала способность производить экономичное оружие, которое может соперничать с дорогими западными системами. Он указал на необходимость наличия значительного количества дешевого оружия для противодействия угрозам из России и Китая.

Издание Business Insider также отмечает, что широкое использование дронов на Украине не снижает ценности сложных систем вооружений, но показывает, что для ведения крупных конфликтов требуется больше, чем только сложное оружие. Западные страны извлекают уроки из этого конфликта и готовятся к будущей «войне дронов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил членство Украины в НАТО, а в НАТО признали испытания своей техники в боевых условиях на Украине.