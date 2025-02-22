Орбан предрек Украине судьбу буферной зоны между Россией и НАТО

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с программной речью в Будапеште, заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, передает ТАСС.

По его словам, Украина снова станет буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом.

Орбан подчеркнул, что конфликт на Украине на самом деле идет не из-за самой страны, а из-за территории, которая была зоной конфликта между НАТО и Россией. Он выразил непонимание, почему европейские и американские либералы ожидали, что Россия будет пассивно наблюдать за этой ситуацией.

«Уже ясно, что их попытка провалилась. Украина и то, что от нее останется, снова станут буферной зоной. Украина не будет членом НАТО», – заявил Орбан.

Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, что Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым.