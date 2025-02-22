События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Орбан исключил членство в НАТО Украины
Орбан предрек Украине судьбу буферной зоны между Россией и НАТО
Украина никогда не станет членом НАТО и вновь окажется буферной зоной между Россией и альянсом, нынешний конфликт связан с территориальным противостоянием, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с программной речью в Будапеште, заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, передает ТАСС.
По его словам, Украина снова станет буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом.
Орбан подчеркнул, что конфликт на Украине на самом деле идет не из-за самой страны, а из-за территории, которая была зоной конфликта между НАТО и Россией. Он выразил непонимание, почему европейские и американские либералы ожидали, что Россия будет пассивно наблюдать за этой ситуацией.
«Уже ясно, что их попытка провалилась. Украина и то, что от нее останется, снова станут буферной зоной. Украина не будет членом НАТО», – заявил Орбан.
Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.
Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой.
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, что Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым.