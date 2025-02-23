Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…5 комментариев
Герой России раскрыл тему разговора Путина с участниками СВО
Президент России Владимир Путин обсудил с бойцами СВО вопросы защиты родины, о чем рассказал Герой России подполковник Андрей Николюк.
В ходе разговора с солдатами Путин подчеркнул значимость их миссии по защите родины, сравнив ее с подвигами предков. «О том, что мы все делаем государственное дело – защищаем свою родину – так же, как и наши деды защищали», – процитировал слова президента Николюк, сообщает РИА «Новости».
На вопрос о возможных личных темах, затронутых в ходе беседы, Николюк отметил, что таких тем не поднимали, и разговор был сосредоточен исключительно на исполнении долга перед страной.
Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России. В ходе церемонии вручения госнаград Путин выразил благодарность Героям России за их ратный труд, подвиги и вклад в защиту Отечества. Глава государства заявил военным, что судьба наделила их сложной, но почетной миссией – защитой России.