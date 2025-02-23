Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…5 комментариев
На пляжах Кубани обнаружены выбросы мазута
Выбросы мазута зафиксировали на пляжах Краснодара и Анапы
На пляжах Краснодарского края, включая Краснодар и Анапу, обнаружили новые выбросы мазута, что связано с сильным ветром, обнажившим капли, ранее скрытые под песком.
На пляжах Краснодара и Анапы обнаружены новые небольшие выбросы мазута, передает ТАСС. В сообщении телеграм-канала оперштаба региона говорится, что мелкие фракции мазута выявлены на пляже Джемете в Краснодаре и в зоне ответственности Выселковского района на участке пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе.
Сильный ветер привел к тому, что небольшие капли мазута, которые ранее находились под слоем песка, стали видны на береговой линии неподалеку от детского лагеря «Жемчужина России».
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина на черном BMW мешал волонтерам убирать пляж в Анапе и получил 21 протокол о нарушениях. Газета сообщала, что на пляжах Кубани заменят песок после крушения танкеров в Керченском проливе. Волонтер рассказал о спасении птиц на побережье Черного моря.