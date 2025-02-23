На пляжах Кубани обнаружены выбросы мазута

Политолог объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам

Политолог Скачко: Зеленского можно убрать одним щелчком пальца, но он нужен США

Tекст: Андрей Резчиков

«Отказ Киева подписать соглашение с США по минеральным ресурсам – это торговля и игра. Из Зеленского пытаются надуть бескомпромиссного защитника Украины и тем самым сохранить его для возможных переговоров, нанести России репутационные потери. Если Зеленского сохранят у власти, то Владимиру Путину придется сидеть с ним за одним столом переговоров», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

По его словам, Зеленского сохраняют у власти «на всякий случай»: «Если будет принят курс на то, что мир можно заключить без Зеленского, то его уберут. Если же Украина будет нужна как рычаг давления на Россию, то тогда Западу лучше всего иметь во главе Украины Зеленского. Эта математика очень проста – зачем менять коня на переправе? Американцы знают, что делают. Они умеют играть в долгую системно и невероятно подло».

По мнению Скачко, Зеленского «можно убрать щелчком пальца». «Его обвиняют во всех смертных грехах, но американская помощь не прекращается. Илон Маск не отключает Украине Starlink. И никаких призывов к Зеленскому уйти из власти нет. Есть призыв участвовать в выборах. А выборы – это лотерея, если она подстроена шулерами», – пояснил эксперт.

В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных ресурсах. Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщал, что проект соглашения на данный момент не готов к подписанию из-за ряда проблемных аспектов, которые вызывают опасения у украинской стороны.

В частности, предложенный документ не отражает партнерские отношения между Украиной и США, а устанавливает только «односторонние обязательства для украинской стороны». Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял о планах Зеленского в скором времени подписать соглашение с США, которые передали Украине обновленный проект сделки.

Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил Украине проблемами в случае отказа от соглашения. Он заявил о планах очень скоро заключить сделку, чтобы вернуть США затраты на Украину в размере 400-500 млрд долларов. «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – заявил Трамп.