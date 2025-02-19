С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Волонтер рассказал о спасении птиц на побережье Черного моря
Волонтеры «Народного фронта» ежедневно преодолевают десятикилометровые маршруты по побережью у Анапы, спасая птиц, пострадавших от нефтяного загрязнения, и доставляя их в реабилитационные центры.
Волонтеры «Молодежки» «Народного фронта» уже несколько месяцев участвуют в спасательной операции. Они работают на черноморском побережье в районе Анапы, спасая птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами.
Волонтер из Уфы Дмитрий Латыпов рассказал, что находится в Сукко, недалеко от Анапы. По его словам, птицы часто находятся в критическом состоянии и нуждаются в срочной реабилитации. Он отметил, что даже незначительное загрязнение мазутом требует вмешательства, так как попытки птиц самостоятельно очиститься могут вызвать интоксикацию.
Латыпов рассказал, что волонтеры работают в сложных условиях, обусловленных ландшафтом. Им приходится заходить в море и преодолевать различные препятствия. Однако они полны решимости и делают все возможное для помощи птицам. Латыпов, работающий в Анапе с начала года, начал с очистки береговой линии, а затем присоединился к спасательной команде.
Несмотря на трудности, ситуация на побережье меняется к лучшему. Волонтеры отмечают позитивные изменения и рады видеть, как природа восстанавливается. Дмитрий Латыпов поделился, что одним из ярких моментов для него стало наблюдение за игривыми дельфинами возле берега.
Почти 50 тыс. добровольцев, участвующих в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, собрали и вывезли более 182 тыс. тонн загрязненного песка и грунта на Черноморском побережье.