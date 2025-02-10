К ликвидации ЧП на Черноморском побережье присоединились почти 50 тыс. россиян

Tекст: Валерия Городецкая

К объединенному штабу #МЫВМЕСТЕ продолжают присоединяться неравнодушные люди и активисты молодежных организаций. За все время чрезвычайной ситуации почти 50 тыс. россиян приняли участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Добровольцы собрали и вывезли более 182 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Российские студенческие отряды в рамках акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» собрали более 1700 мешков мазутного песка общей массой более 42,5 тонны. Более 300 человек из 38 регионов страны отправились помогать справляться с последствиями разлива.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров рассказал: «Присоединиться к работе штаба #МЫВМЕСТЕ можно через ресурсные центры добровольчества в регионе отправления. Важно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ для получения социальных гарантий в полном объеме».

Студенческие отряды из Крыма и Севастополя активно участвовали в очистке пляжей. Ростовские, воронежские, омские, мордовские и чеченские региональные отделения РСО также организовали выезд студентов для участия в акции.

Участники Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» также помогают в очистке акватории Черного моря. 50 студентов-экологов из РХТУ имени Д. И. Менделеева уделили неделю очистке побережья в Анапе. Такие заезды планируются каждую неделю.

Все желающие помочь в ликвидации последствий нефтяных загрязнений должны проходить регистрацию на платформе Добро.РФ. Для всех россиян, кто присоединяется к работе объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ, созданы необходимые условия: проживание, питание, средства индивидуальной защиты, инвентарь, а также трансфер от мест волонтерской работы. Для волонтеров разработана памятка, где собрана ключевая информация с основными направлениями работы, правилами техники безопасности, алгоритмом действий при недомогании и доступными сервисами.

Кроме того, регистрация на платформе Добро.РФ защитит волонтеров в экстренных ситуациях и позволит получить компенсационные выплаты в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в случае, если получение медицинских услуг необходимо при осуществлении ими добровольческой деятельности.