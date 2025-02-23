События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Шольц собрался остаться в Бундестаге даже при потере поста канцлера Германии
Шольц заявил о намерении остаться в Бундестаге на весь срок полномочий даже в случае потери поста канцлера Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что останется в Бундестаге на весь срок полномочий, даже если Социал-демократическая партия Германии проиграет выборы и он потеряет пост главы правительства.
«Это было решено уже давно», – заявил Шольц в конце своей предвыборной кампании в Потсдаме. Даже в случае поражения СДПГ на выборах у Шольца сохраняются высокие шансы победить в своем округе в Потсдаме и получить прямой мандат, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.