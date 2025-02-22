События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
Вальсы военных лет исполнили на вокзале Курска ко Дню Защитника Отечества
Партия «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами организовали праздничное мероприятие на железнодорожном вокзале Курска в честь Дня Защитника Отечества.
Участники исполнили два вальса, каждый из которых символизировал важные периоды истории страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый вальс, посвященный военным годам, передал атмосферу драматизма и величия. Молодогвардейцы танцевали под музыку, напоминающую о тяжелых временах, когда матери и дочери провожали своих близких на войну. Этот вальс стал данью уважения защитникам, отдавшим жизни за мирное будущее.
Второй вальс олицетворял мирное время и радость возвращения мужчин с победой. Через этот танец молодогвардейцы хотели подчеркнуть значимость мира и спокойствия, завоеванных предыдущими поколениями.
По словам и.о. руководителя регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Александра Новикова, выбор железнодорожного вокзала символичен: «Отсюда уходили на фронт и сюда возвращались победители фашизма».