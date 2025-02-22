Вальсы военных лет исполнили на вокзале Курска ко Дню Защитника Отечества

Tекст: Валерия Городецкая

Участники исполнили два вальса, каждый из которых символизировал важные периоды истории страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый вальс, посвященный военным годам, передал атмосферу драматизма и величия. Молодогвардейцы танцевали под музыку, напоминающую о тяжелых временах, когда матери и дочери провожали своих близких на войну. Этот вальс стал данью уважения защитникам, отдавшим жизни за мирное будущее.

Второй вальс олицетворял мирное время и радость возвращения мужчин с победой. Через этот танец молодогвардейцы хотели подчеркнуть значимость мира и спокойствия, завоеванных предыдущими поколениями.

По словам и.о. руководителя регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Александра Новикова, выбор железнодорожного вокзала символичен: «Отсюда уходили на фронт и сюда возвращались победители фашизма».