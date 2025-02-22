События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Супругу погибшей журналистки Юлии Кузнецовой вручили орден Мужества
Полпред президента России вручил орден Мужества супругу погибшей журналистки Кузнецовой
Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев передал орден Мужества Юрию Кузнецову, мужу погибшей журналистки Юлии Кузнецовой.
Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты» Большесолдатского района, была посмертно награждена за мужество и самоотверженность при исполнении профессиональных обязанностей, отметили в пресс-службе правительства Курской области, передает ТАСС.
Также стало известно, что медалью «За отвагу» была награждена коллега Кузнецовой Ольга Брянцева, которая находилась с ней в автомобиле в момент атаки дрона. Брянцева выразила благодарность за высокую оценку их деятельности и подчеркнула, что награда служит стимулом для дальнейшей работы на благо родного района, области и страны.
Напомним, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. Президент России Владимир Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества.