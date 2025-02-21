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В России стартовала эстафета Вечного огня ко Дню Победы
В Алтайском селе Майма зажгли первый постоянный Вечный огонь на природном газе в рамках акции «Храним огонь Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ПАО Газпром запустил проект «Эстафета Вечного огня» в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт мероприятию дан в селе Майма в Республике Алтай, где зажегся первый в регионе Вечный огонь на природном газе. Мемориал раньше подключали от сжиженного газа только по памятным датам.
Заместитель председателя правительства Александр Новак, глава республики Андрей Турчак и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов приняли участие в торжественном мероприятии. Густов напомнил, что огонь был доставлен из Петербурга с Марсового поля, отметив символичность перевода его на природный газ.
Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, проект по зажжению Вечных огней включен в План мероприятий по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы. В рамках акции будут газифицированы более 120 мемориалов по всей России, а завершится эстафета 9 мая, когда зажгутся еще 80 Вечных огней.
Мемориал в Майме посвящен жителям села, павшим в годы войны. Для перевода огня на природный газ построен 68-метровый газопровод и подключено газогорелочное устройство. Пламя доставлено в специальной лампаде из Петербурга.
«В селе Майма, республики Алтай, зажжется новый вечный огонь. Мы привезли его с Петербурга, с Марсового поля. На Марсовом поле огонь был зажжен в 1957 году. В 1967 году от этого огня был зажжен вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Москве. Мне кажется, очень символично сегодня при переводе вечного огня на природный газ. Частичку Петербурга, Марсового поля мы привезли сегодня в Республику Алтай. Это очень важно, это большая программа «Храним огонь победы». 23 февраля, совсем скоро, и в год, объявленный президентом России, годом защитника Отечества, мы до 9 мая порядка 120 вечных огней переведем на постоянное горение. Огни станут по-настоящему вечными во всех регионах Российской Федерации, – отметил Сергей Густов, гендиректор «Газпром межрегионгаз».