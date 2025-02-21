Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
На учительницу из Приморья завели дело за связывание детей скотчем
Заведено дело на учительницу из Приморья за связывание рук скотчем детям
В Приморье учительница начальных классов систематически связывала детям руки скотчем в качестве наказания, что привело к возбуждению уголовного дела.
Учитель начальных классов из поселка Тавричанка в Приморском крае подверглась расследованию, передает РИА «Новости». Она обвиняется в систематическом повышении голоса на учеников, порче их имущества и связывании рук скотчем в качестве наказания.
Несмотря на многочисленные жалобы со стороны родителей, администрация школы не приняла мер для прекращения таких действий. В результате Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении педагога.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от приморского управления следственного комитета предоставить доклад о ходе и результатах расследования этого дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, педагог в Самаре оказался под следствием после пощечины ученику. В Екатеринбурге организовали проверку по факту нападения учительницы биологии на восьмиклассника, который не реагировал на просьбы прекратить включение музыки. В нижегородской школе ученик сломал учителю нос во время урока.