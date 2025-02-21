Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Комментатора Скворцова выписали из больницы после избиения в Новосибирске
Спортивного комментатора Романа Скворцова выписали из больницы в Новосибирске, где он проходил лечение после черепно-мозговой травмы, полученной в драке у бара.
Скворцова выписали из новосибирской больницы, где он находился на лечении после избиения, произошедшего в ночь на 9 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры региона.
«Сегодня выписали», – подтвердила собеседница агентства.
Инцидент произошел в Новосибирске, куда Скворцов приехал освещать Матч звезд КХЛ. На улице у бара произошел конфликт, в ходе которого комментатору нанесли удар. В результате он упал и потерял сознание. Сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.
Жена Скворцова сообщила в соцсетях, что ее муж находился в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Вскоре его перевели из реанимации в обычную палату.
Сам Скворцов, получивший ушиб головного мозга в результате нападения возле бара в Новосибирске, выразил благодарность за поддержку и сообщил, что через месяц намерен вернуться к работе.
Полицейские Новосибирска задержали возможного причастного к избиению спортивного комментатора Романа Скворцова/
Подозреваемый в избиении комментатора заявил, что причиной конфликта якобы стали оскорбительные слова со стороны потерпевшего.