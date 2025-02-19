С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Песков указал на противоречивость заявлений Зеленского
Песков отметил противоречивость заявлений Зеленского по урегулированию на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон проявили политическую волю, но Киев должен сделать то же самое, однако Владимир Зеленский делает противоречивые заявления.
По его словам, после переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон проявили политическую волю, и теперь Киев должен сделать то же самое, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что важно, чтобы киевский режим также продемонстрировал соответствующую политическую волю для достижения урегулирования.
Песков отметил, что Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, что затрудняет процесс урегулирования.
Он добавил, что для достижения прогресса в урегулировании конфликтов необходимо, чтобы все стороны действовали последовательно и согласованно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил разочарование позицией Киева относительно переговоров с Россией и отметил необходимость проведения выборов на Украине, так как их отсутствием обеспокоены «многие» страны. Ранее газета Politico писала, что Трамп резко отозвался о жалобах Зеленского на отсутствие приглашения в Эр-Рияд.