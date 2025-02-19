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Боеготовность ВВС США упала до минимума за десять лет
Боеготовность техники ВВС США снизилась до 67,15% в 2024 году
Боеготовность воздушных судов ВВС США в 2024 финансовом году упала до 67,15%, что стало худшим показателем за последние десять лет, согласно данным журнала Air Force and Space Magazine.
В 2024 финансовом году боеготовность парка летательных аппаратов ВВС США достигла самого низкого уровня за последние десять лет, составив 67,15%. В 2023 году этот показатель был 69,92%, а в 2022 году – 71,24%, отмечает ТАСС.
Журнал отмечает, что для определения боеспособности учитываются не только техническое состояние воздушных судов, но и наличие подготовленного летного состава, обслуживающего персонала и запасных частей. Приемлемым уровнем считается показатель от 75% до 80%.
Воздушное судно считается боеспособным, если оно может выполнять хотя бы одну из своих основных задач. Снижение уровня боеготовности может повлиять на оперативные возможности ВВС и потребовать дополнительных мер для восстановления показателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США приостановили эксплуатацию сотен самолетов из-за неисправности механизма катапультирования. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в истребителе F-35 было обнаружено почти тысячу дефектов. F-35 испытывает множество проблем, начиная от технических сбоев и заканчивая задержками в производстве.