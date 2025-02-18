Российская делегация покинула Эр-Рияд после переговоров с США

Tекст: Валерия Городецкая

После завершения переговоров с представителями американской администрации в Эр-Рияде российская делегация направилась в Россию, передает ТАСС. Кадры, демонстрирующие вылет делегации, были показаны по телевидению.

Напомним, в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.

Агентство Reuters сообщало, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности.