Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.14 комментариев
Российская делегация покинула Эр-Рияд после переговоров с США
Российская делегация отправилась в Россию из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда после переговоров с представителями США.
После завершения переговоров с представителями американской администрации в Эр-Рияде российская делегация направилась в Россию, передает ТАСС. Кадры, демонстрирующие вылет делегации, были показаны по телевидению.
Напомним, в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.
Агентство Reuters сообщало, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности.