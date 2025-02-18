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Путин поздравил Додона с 50-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента Молдавии Игоря Додона с 50-летним юбилеем, отметив его заслуги как политика и сторонника российско-молдавских отношений.
В поздравительной телеграмме, которую передал Додону посол России в Молдавии Олег Озеров, Путин отметил, что Додон пользуется заслуженным уважением как ответственный политик и мужественный человек, способный принимать взвешенные решения в сложных ситуациях, передает ТАСС.
В телеграмме также подчеркнуто, что в России Додона знают как твердого и последовательного сторонника развития дружественных и конструктивных отношений между двумя странами. Президент России пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо народа Молдавии. Текст поздравления был опубликован в Telegram-канале Додона.
В сентябре президент России Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения.