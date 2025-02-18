Активистку Маршенкулову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Активистка Маршенкулова оштрафована на 45 тыс. рублей за публикации без указания статуса иноагента

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд признал Маршенкулову виновной в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Ее обвинили в производстве материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания соответствующего статуса, сообщает ТАСС.

Суд постановил оштрафовать активистку на 45 тыс. рублей. Причиной для наложения штрафа стали посты в соцсетях, в которых не было указано, что они произведены иностранным агентом.

Залина Маршенкулова, на данный момент проживающая в Германии, не присутствовала на заседании суда. Это первый штраф, наложенный на нее по данному нарушению.

Кроме того, активистка проходит обвиняемой по уголовному делу по статье об оправдании терроризма. В правоохранительных органах считают, что в ее Telegram-канале содержались публикации, оправдывающие теракт, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский.

Ранее Минюстр внес в реестр иностранных агентов активистку Залину Маршенкулову.

Перовский суд Москвы принял решение о заочном аресте Маршенкуловой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма. У обвиняемой в оправдании терроризма Маршенкуловой проведены обыски, как сообщили в суде.