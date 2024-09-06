Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Активистку Залину Маршенкулову признали иностранным агентом
Минюстр России в пятницу внес в реестр иностранных агентов активистку Залину Маршенкулову, сообщили в ведомстве.
Маршенкулову обвиняют в оправдании терроризма. Подовом стали ее посты в Telegram-канале. По данным полиции, активистка оправдывала теракт, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, передает ТАСС.
Сейчас Маршенкулова проживает в Германии.
В реестр также попали экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский, координатор движения «Голос» Давид Канкия, активист Александр Савельев.
Ранее суд заочно арестовал Маршенкулову, а МВД объявило ее в розыск.