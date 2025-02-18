На антарктических станциях запустили мобильную связь

Мобильная связь впервые заработала на станциях «Мирный» и «Восток» в Антарктиде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мобильная связь впервые появилась на антарктических станциях «Мирный» и «Восток», сообщает ТАСС. Это стало возможным благодаря сотрудничеству МТС и Арктического и антарктического научно-исследовательского института, которые построили базовые станции в этом изолированном регионе. Полярники на всех пяти круглогодично действующих российских станциях в Антарктиде теперь имеют доступ к мобильной связи.

Станция «Мирный», расположенная в одном из самых суровых и научно значимых районов Антарктиды, была оснащена системой связи стандарта GSM. Это решение позволяет полярникам пользоваться мобильной связью на всей территории станции, включая стоянку судов. Высокий снежно-ледяной барьер и глубокие трещины представляют собой постоянную угрозу для работников станции, и наличие связи значительно облегчает их работу.

На станции «Восток» связь была развернута в новом зимовочном комплексе. Инженеры разработали техническое решение, учитывающее климатические условия и планировку комплекса. Для обеспечения связи были использованы внутренние антенны и излучающий кабель, аналогичный тому, что применялся в тоннелях петербургского метро. За пределами комплекса связь обеспечивается всепогодной антенной на несколько десятков километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. На станции «Восток» ранее зафиксировали рекордно высокую температуру.