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    Оборону Европы от США возглавит Макрон
    Захарова пообещала последствия за слова президента Италии о России и Третьем рейхе
    Стало известно о масштабной сделке США с Белоруссией по санкциям
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    США обвинили Зеленского в недальновидности из-за сделки по минералам
    Украинская делегация внезапно прибыла в Саудовскую Аравию
    Захарова ответила на призыв МИД Эстонии «загнать Путина в угол»
    Порошенко назвал дату президентских выборов на Украине
    СМИ Британии: У армии России теперь больше комплексов Javelin, чем у британской
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    22 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    17 февраля 2025, 05:25 • Новости дня

    Sky News Arabia: ХАМАС передаст контроль над Газой Палестинской администрации

    Sky News Arabia: ХАМАС согласилось передать управление Газой Палестинской национальной администрации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Движение ХАМАС решило передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации, сообщил Sky News Arabia со ссылкой на источник.

    В письме ХАМАС к Организации освобождения Палестины было изложено предложение передать контроль над Газой палестинской власти и правительственной комиссии, сообщает РИА «Новости».

    Источник также сообщил, что ХАМАС выдвинуло условие, согласно которому сотрудники нынешней администрации сохранят свои рабочие места или будут отправлены на пенсию с гарантией выплаты заработных плат. Это решение было принято под давлением со стороны Египта на недавних переговорах в Каире.

    Ранее Россия высказывала надежду, что Израиль и ХАМАС выполнят взятые на себя обязательства в рамках достигнутой сделки.

    16 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    NYT сообщил о возможной масштабной сделке США с Белоруссией по санкциям

    The New York Times сообщила о возможной сделке США и Белоруссии по ослаблению санкций

    NYT сообщил о возможной масштабной сделке США с Белоруссией по санкциям
    @ Offenberg/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США обсуждают возможность масштабной сделки с Белоруссией, которая предполагает ослабление санкций в обмен на освобождение политических заключенных, включая известных личностей.

    Как сообщает РИА «Новости», Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность заключения сделки с Белоруссией, которая может изменить текущий режим санкций. Эту информацию передает издание New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в области дипломатии.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что недавно Минск освободил из заключения гражданина США и еще двух лиц. Заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам Крис Смит отметил, что освобождение было односторонним решением белорусских властей\.

    Следующим шагом в отношениях между странами может стать масштабная сделка, которая обсуждается на высшем уровне. В рамках возможного соглашения Александр Лукашенко может принять решение об освобождении большого количества политических заключенных, включая известных личностей, что станет основой для ослабления американских санкций против белорусских банков и экспорта поташа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные санкции способствовали сближению России с соседями по СНГ. Беглые противники Лукашенко своими действиями похоронили себя на политической арене. Банк HSBC заявил о намерении прекратить переводить средства в Россию и Белоруссию.

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    16 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян

    Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте

    Глава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах.

    Как сообщает РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители России не гибнут в результате украинского конфликта. Это заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений о жертвах среди мирных россиян.

    Каллас подчеркнула: «Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы из Новогродовки рассказали о расстрелах мирных жителей, устроенных вооруженными силами Украины. В Русском Поречном возле тел убитых жителей обнаружили флаг «Грузинского легиона». Сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за свои потери.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    16 февраля 2025, 18:01 • Новости дня
    Захарова пообещала последствия за слова президента Италии о России и Третьем рейхе

    Захарова: Сравнение президентом Италии России с нацистской Германией будет иметь последствия

    Захарова пообещала последствия за слова президента Италии о России и Третьем рейхе
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, сделанное президентом Италии Серджио Маттареллой в год 80-летия Победы, не останется без последствий.

    Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что это сравнение никогда не останется без последствий. Такое заявление Маттарелла сделал в ходе лекции в одном из учебных заведений, подчеркнув, что, по его мнению, Россию можно приравнивать к Третьему рейху, передает ТАСС.

    Она отметила, что слова прозвучали от лидера страны, которая в свое время поддерживала фашизм и чьи солдаты убивали на территории СССР. «Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов», – заявила она.

    Ответ России, по словам Захаровой, вызвал волну русофобии и недовольства в Италии, но также породил поддержку среди обычных граждан. Итальянские журналисты и общественные деятели создали петицию, в которой выражают извинения россиянам за слова своего президента.

    Ранее Захарова выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджио Маттареллы о России, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

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    16 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
    Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Украинская делегация, как сообщает РИА «Новости», прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Владимира Зеленского. Об этом в своих соцсетях сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. В рамках визита делегация уже провела встречу с почти сотней местных предпринимателей.

    Свириденко заявила, что в следующие дни делегация проведет десятки встреч, направленных на подготовку визита Зеленского. Основное внимание уделяется обсуждению инициатив в ключевых сферах, таких как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура.

    Министр отметила, что уже обсуждаются инвестиционные проекты, которые могли бы способствовать развитию экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией. Делегация стремится укрепить партнерские отношения и открыть новые возможности для инвестиций и совместных проектов.

    Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что «нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». О планах провести переговоры в Саудовской Аравии заявляли США.

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    16 февраля 2025, 16:58 • Новости дня
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин заметил несерьезное поведение Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что Путин видел видеокадры с саммита «нормандской четверки» в Париже, на которых Владимир Зеленский ухмыляется и кривляется во время выступления российского лидера. Представитель Кремля отметил, что во время самих переговоров в Париже Путин не мог видеть лицо Зеленского, так как они сидели за одним столом. Однако позже российский лидер ознакомился с кадрами, где Зеленский, по словам Пескова, «вел себя несерьезно в некоторых вопросах», передает РИА «Новости».

    Свои комментарии Песков дал в ответ на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о реакции Владимира Путина на поведение Зеленского. Песков подчеркнул, что на переговорах в Париже Зеленский также демонстрировал несерьезное поведение, что не осталось незамеченным для российской стороны.

    Ранее Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

    В субботу Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский также выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. В свою очередь американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России.

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    16 февраля 2025, 13:21 • Новости дня
    В Ессентуках женщина вытерла ноги о сорванный баннер к 80-летию Победы

    Женщина в Ессентуках сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ессентуках женщина ночью сорвала баннер с поздравлением к 80-летию Победы и вытерла об него ноги, сообщил глава города Владимир Крутников.

    Крутников в своем Telegram-канале сообщил о возмутительном инциденте, произошедшем в Ессентуках. Женщина ночью сорвала баннер, посвященный 80-летию Великой Победы, и вытерла об него ноги. Крутников выразил недоумение по поводу того, как можно было совершить такой поступок.

    «Это кем надо быть, чтобы прийти ночью и срезать?… Комментировать сложно, как и определить это существо, которая вытерла ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», – написал он.

    Крутников призвал жителей города помочь в установлении личности нарушительницы и немедленно сообщить информацию в отдел полиции.

    10 ноября четверо молодых мужчин из Дагестана потоптались по постаменту у Вечного огня в Невинномысске, засунули ноги в пламя и кидали туда различные предметы. Позже молодые люди принесли извинения за свои действия.

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    16 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже

    Politico сообщила о созванной Макроном экстренной встрече европейского руководства в Париже

    Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже
    @ Frank Ossenbrink/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон соберет европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, которые предъявляет политика новых властей США, сообщила Politico со ссылкой на польского министра иностранных дел Радослава Сикорского.

    «Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж», – сказал Сикорский. Он добавил, что ожидает от европейских лидеров «очень серьезного обсуждения» проблем, создаваемых Вашингтоном, пишет Politico.

    Сикорский отметил, что новые власти США действуют по методу «который русские называют «разведка боем». По его словам, такой метод подразумевает давление, оценку реакции и смену позиции. «Нам нужно ответить на это», – подчеркнул министр.

    Позднее Telegraph сообщила, что глава правительства Великобритании Кир Стармер готов принять участие в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что политика новых властей США стала электрошоком для Европы и поможет ЕС адаптироваться к новым реалиям, также он подчеркнул важность усиления европейского суверенитета на фоне смены власти в США.

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    16 февраля 2025, 16:55 • Новости дня
    В Британии обвинили ВСУ в растрате западных вооружений

    СМИ Британии: У армии России теперь больше комплексов Javelin, чем у британской

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские военные источники обвинили ВСУ в нерациональном использовании западных вооружений, отмечая, что украинские войска используют советскую тактику, что приводит к небрежной трате таких дорогостоящих систем, как Javelin и NLAW, сообщает газета Telegraph.

    Британские военные источники обвиняют украинские вооруженные силы в чрезмерной трате предоставленных западных вооружений. По словам источников, ВСУ совмещают западное оружие с тактикой советского образца, что приводит к растрате значительного количества дорогих вооружений от НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Военные источники рассказали, что украинцы должны были показывать видеозаписи правильного применения оружия. Однако на кадрах видно, как ВСУ хаотично используют сразу пять или шесть противотанковых установок NLAW. Стоимость одного залпа из такого оружия составляет более 100 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно свыше 125 тыс. долларов по текущему курсу.

    Кроме того, украинские войска, следуя советскому подходу, нередко оставляли на поле боя комплексы Javelin, которые могут использоваться повторно. Их цена превышает 100 тыс. долларов. Источники также сообщили, что российские силы часто обнаруживают запасы западного противотанкового оружия, брошенные украинскими войсками. Один из источников отметил, что у российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской.

    Ранее СМИ писали, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией, что связано с опасениями по поводу позиции США.

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    16 февраля 2025, 14:58 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил перевооружить Украину

    Финский президент предложил переговоры для перевооружения Украины и давления на Россию

    Президент Финляндии предложил перевооружить Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности предложил провести предварительные переговоры для перевооружения Украины и усиления давления на Россию.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости предварительных переговоров для перевооружения Украины и оказания давления на Россию, передает РИА «Новости». Стубб подчеркнул, что первая фаза заключается в проведении таких переговоров и перевооружении, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы. Он уточнил, что это предполагает санкции и замораживание активов для достижения этой цели.

    Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб отметил, что вторая фаза, до которой еще не дошли, это прекращение огня. Он пояснил, что прекращение огня часто путают с мирным процессом. По мнению финского президента, важно разделять эти понятия и подходить к стратегическому планированию с четким пониманием этапов конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США и предложил альтернативу.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.

    Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    16 февраля 2025, 12:50 • Новости дня
    Гунба набрал 46,38% голосов в первом туре выборов президента в Абхазии
    Гунба набрал 46,38% голосов в первом туре выборов президента в Абхазии
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объявил результаты выборов президента, где Бадра Гунба получил более 46% голосов, опередив ближайшего соперника Адгура Ардзинбу, который набрал более 36%.

    Маршан после подсчета всех бюллетеней сообщил, что на выборах президента республики Бадра Гунба набрал 46,38% голосов избирателей. Следом за ним идет оппозиционер Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что третье место в предвыборной гонке занял экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба с 7,53% голосов. За ним следует бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, набравший 4,4%, и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал с 1% голосов.

    Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. Для первого тура выборов было оборудовано 152 избирательных участка на территории Абхазии и два дополнительных участка в Москве и Черкесске на территории России. В основной список избирателей было внесено 134 тыс. человек.

    В субботу в Абхазии завершилось голосование на президентских выборах с явкой более 55%.

    Ранее международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Абхазии при отсутствии нарушений.

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    16 февраля 2025, 12:43 • Новости дня
    Мирошник призвал к жесткой оценке слов Каллас о жертвах среди россиян

    Мирошник раскритиковал заявление Каллас о гибели россиян в конфликте с Украиной

    Мирошник призвал к жесткой оценке слов Каллас о жертвах среди россиян
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что комментарии главы дипломатии ЕС Каи Каллас о безопасности российских граждан в конфликте с Украиной демонстрируют русофобию и требуют строгой политической и правовой оценки.

    Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на Мюнхенской конференции о том, что гражданское население России не гибнет в конфликте с Украиной, вызвало резкую критику со стороны Москвы, передает ТАСС. Мирошник назвал это заявление проявлением русофобии и отметил необходимость его жесткой политической и правовой оценки.

    Он подчеркнул, что «такой подход делает Каллас слепой и глухой к смертям и страданиям российского гражданского населения». По его словам, Каллас проявляет «избирательную слепоту», не обращая внимание на ранения и гибель мирных жителей в результате действий Вооруженных сил Украины. Дипломат выразил уверенность, что Каллас не знает о многочисленных происшествиях, включая гибель 22 мирных жителей в Русском Поречном и обстрелы в таких городах, как Горловка и Белгород.

    По данным Мирошника, за 2024 год от действий украинских сил пострадали не менее 5,5 тыс. мирных жителей России, более 800 из них погибли, в том числе 51 ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России не погибают в ходе украинского конфликта.

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    16 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Премьер Польши резко высказался о Мюнхенской конференции

    Туск выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции по безопасности

    Премьер Польши резко высказался о Мюнхенской конференции
    @ Peter Kneffel/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство результатами Мюнхенской конференции.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости». Туск выразил свое недовольство в публикации на платформе Х (соцсеть заблокирована в России), где привел аналогию с историческим событием.

    Он написал: «Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше».

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.


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    16 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    Порошенко назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил, что президентские выборы в стране запланированы на 26 октября 2025 года.

    Как сообщает mk.ru, Петр Порошенко, бывший президент Украины, заявил о дате будущих президентских выборов в эфире украинского телевидения. Он сообщил, что выборы состоятся 26 октября 2025 года. Порошенко отметил, что информацию он получил из нескольких источников: Офиса президента, правоохранительных органов и полиграфического комбината «Украина», занимающегося вопросами подготовки бюллетеней.

    Порошенко подчеркнул, что планирует участвовать в выборах и надеется на возвращение в президентское кресло, сравнивая свою возможную победу с возвращением на пост нынешнего президента США.

    Ранее в украинской Раде заявили, что полиграфкомбинат «Украина» получил поручение подготовить расчеты для распечатки бюллетеней к предстоящим президентским выборам.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы до окончания горячей фазы конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции.

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    16 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа трепещет перед новой администрацией США. Брюссель, Париж и Берлин осознают возможность скорого заката ЕС, что может подтолкнуть их к более радикальным решениям во внешней политике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», –  отмечает он.

    «Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

    «У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

    «Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

    «Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

    Коментарии (10)
    16 февраля 2025, 06:40 • Новости дня
    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами

    Украинский чиновник заявил о готовности Киева расплатиться за поддержку США куриными яйцами

    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами
    @ Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный украинский чиновник в шутку заявил о готовности Украины осуществить массовую поставку куриных яиц в США, чтобы сохранить помощь Вашингтона, пишет Washington Post.

    Как пишет Washington Post, украинский чиновник высокого ранга пошутил о том, что Киев «готов пойти почти на все, чтобы сохранить поддержку США» – в частности, обеспечить «массовую поставку» украинских куриных яиц. Отмечается, что куриных яиц на Украине избыток, в Киеве в курсе о росте их стоимости в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Соединенных Штатах произошел продовольственный кризис из-за вспышки птичьего гриппа, что привело к дефициту куриных яиц.

    Предложенное США соглашение по полезным ископаемым вызвало недовольство Киева, так как не включает гарантий безопасности для Украины и обещания новых военных поставок.

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