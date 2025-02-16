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Суд в Москве лишил семью Ходорковского права на использование квартиры
Московский суд постановил, что супруга и дети Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов) больше не могут пользоваться квартирой, и снял их с регистрационного учета, основываясь на официальных судебных документах.
Бутырский суд Москвы удовлетворил исковые требования о признании супруги и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского утратившими право пользования жилым помещением. В соответствии с решением суда, которое является основанием для снятия с регистрационного учета, Илья Михайлович, Инна Валентиновна, Глеб Михайлович и Анастасия Михайловна Ходорковские больше не могут претендовать на использование указанной квартиры, сообщает РИА «Новости».
В судебных документах указано, что данное решение связано с определенными обстоятельствами, которые не раскрываются в публичном доступе. Однако известно, что судебные разбирательства по данному делу продолжались в течение нескольких месяцев, прежде чем было вынесено окончательное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бутырский районный суд Москвы поступил иск от гражданки Левиной к супруге и детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с требованием признать их утратившими право пользования жилым помещением. В иске было указано, что семья Ходорковского зарегистрирована в квартире, принадлежащей Левиной, однако фактически там не проживает, личных вещей не имеет и коммунальные услуги не оплачивает.