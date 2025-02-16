Келлог не исключил ужесточения санкций против России

Tекст: Антон Антонов

«Мы уже делали это раньше, например, против Ирана. Мы чуть не сломали их экономику санкциями на нефть, а затем вернули им возможность экспорта. Это показывает, что санкции могут быть мощным инструментом», – приводит слова Келлога ТАСС.

По шкале «от одного до десяти» он оценил принятые санкции против России «примерно на уровне шести», но отметил, что «их реализация достигает лишь тройки».

Он предостерег от попыток решить конфликт силой и выразил предположение, что для урегулирования украинского конфликта на уступки придется пойти и Украине, и России.

При этом Келлог уклонился от прямого ответа на вопрос о том, чего именно добивается на Украине нынешняя американская администрация – «победы в войне» или прекращения боевых действий. Он заявил, что вопрос «заключается в том, как выглядит победа». «Это вопрос Украине», – сказал Келлог. При этом он призвал не ждать «победы (Киева и Запада) в терминологии Второй мировой войны». Келлог также обвинил предыдущую американскую администрацию Джо Байдена в отсутствии стратегии по Украине.

Напомним, Келлог на Мюнхенской конференции заявил что ожидает от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели. Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать соглашение о потере территорий Киевом, однако признавать его будет не обязательно.