Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Назван способ для Шольца остаться канцлером при поражении СДПГ на выборах
Bild указала на возможность для Шольца остаться канцлером Германии при поражении его партии на выборах
Олаф Шольц может остаться канцлером Германии, даже если Социал-демократическая партия Германии проиграет досрочные парламентские выборы, пишет Bild.
Согласно опросу, опубликованному Frankfurter Allgemeine Zeitung, 38% немецких избирателей еще не приняли окончательного решения, за какую партию они готовы проголосовать, передает ТАСС.
Как пишет Bild, Шольц может остаться канцлером при условии формирования левой коалиции СДПГ, «Зеленых», «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» и Левой партии.
Однако, чтобы этот сценарий стал реальностью, «Союз Сары Вагенкнехт» и Левая партия должны преодолеть пятипроцентный барьер, обеспечивающий им места в Бундестаге.
Bild также отметила, что Шольц не исключает возможность союза с партией Вагенкнехт, хотя считает это затруднительным. Основной проблемой, по мнению издания, может стать достижение договоренности между «Союзом» и «Зелеными».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц оценил свои шансы на переизбрание на уровне 60%, отметив, что многие избиратели еще не определились. Он заявил, что его план «А» заключается в переизбрании на пост канцлера, но это не означает продолжение политической карьеры после завершения работы во главе правительства. Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии.