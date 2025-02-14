Назначен новый первый замглавы платформы «Россия – страна возможностей»

Tекст: Валерия Городецкая

Бетин в своем Telegram-канале сообщил, что Гурьянов с понедельника приступает к работе первым заместителем генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Он сменит Алексея Агафонова, который трудился на платформе со дня ее создания и больше шести лет посвятил ее развитию. С тех пор организация стала крупнейшей социальной экосистемой, запустившей десятки проектов, которые привлекли свыше 20 миллионов граждан», – отметил он.

Бетин поблагодарил Агафонова за его работу и профессионализм, отметив, что платформа «Россия – страна возможностей» остается «большой семьей» и пожелал успехов в новых начинаниях.

Гурьянов пришел в команду в октябре прошлого года на пост заместителя генерального директора. Он ранее работал в администрации президента и участвовал в создании платформы в 2018 году. Гурьянов также был членом проектного офиса, занимавшегося запуском проекта «Лидеры России».

Под его руководством была разработана стратегия развития до 2030 года, и обновилась цифровая платформа. Создание направления маркетинга и аналитики позволит более точно работать с участниками проектов и совершенствовать проектную деятельность в реальном времени. Бетин выразил уверенность в успешной реализации амбициозных планов.